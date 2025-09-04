台風15号(ペイパー)

全国の今後の天気

2025年9月4日14時40分発表

4日14時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 種子島の東約40km

中心位置 北緯30度35分 (30.6度)

東経131度25分 (131.4度)

進行方向、速さ 北北東 25 km/h (14 kt)

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

15m/s以上の強風域 東側 280 km (150 NM)

西側 165 km (90 NM)

4日15時の推定

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 種子島の東北東約50km

中心位置 北緯30度50分 (30.8度)

東経131度30分 (131.5度)

進行方向、速さ 北北東 25 km/h (14 kt)

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

15m/s以上の強風域 東側 280 km (150 NM)

西側 165 km (90 NM)

5日0時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 延岡市の東南東約40km

予報円の中心 北緯32度30分 (32.5度)

東経132度05分 (132.1度)

進行方向、速さ 北東 30 km/h (15 kt)

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

5日12時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 和歌山市の南西約40km

予報円の中心 北緯34度00分 (34.0度)

東経134度55分 (134.9度)

進行方向、速さ 東北東 30 km/h (15 kt)

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 95 km (50 NM)

6日9時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯33度40分 (33.7度)

東経143度40分 (143.7度)

進行方向、速さ 東 35 km/h (20 kt)

中心気圧 1004 hPa

予報円の半径 210 km (115 NM)



■日本への影響は

台風第１５号は、４日は九州にかなり接近し、その後、進路を東よりに変え、５日にかけて西日本から東日本の太平洋沿岸を東に進む見込みです。西日本から東日本では、５日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。九州南部、九州北部地方、四国地方、東海地方では４日昼過ぎから５日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第１５号は、４日１０時には種子島の南約８０キロにあって、１時間におよそ３０キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。台風は、４日は日本の南を北上して九州にかなり接近し、５日にかけて進路を東よりに変え、西日本から東日本の太平洋沿岸を東に進む見込みです。台風の東側には暖かく湿った空気が広い範囲で流れ込んでおり、西日本から東日本の太平洋側を中心に所々で激しい雨や非常に激しい雨が降っています。



［雨の予想］

西日本から東日本では５日にかけて、台風や太平洋高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となるでしょう。台風から離れた地域でも雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。また、５日には前線が北陸地方から東北地方南部にのびるため、北日本でも雨の強まるところがあるでしょう。



４日１２時から５日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北地方 １２０ミリ

関東甲信地方 １５０ミリ

北陸地方 １２０ミリ

東海地方 ２５０ミリ

近畿地方 ２５０ミリ

中国地方 １２０ミリ

四国地方 ３００ミリ

九州北部地方 ２００ミリ

九州南部 １８０ミリ

その後、５日１２時から６日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 １５０ミリ

東海地方 １００ミリ



線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。

東海地方

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 ４日夕方から５日昼過ぎにかけて

四国地方

徳島県、愛媛県、高知県 ４日夕方から５日朝にかけて

九州北部地方

大分県 ４日昼過ぎから４日夜遅くにかけて

九州南部

宮崎県 ４日昼過ぎから４日夜遅くにかけて



［防災事項］

九州南部、九州北部地方、四国地方、東海地方では５日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、近畿地方、関東甲信地方では注意・警戒してください。また、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■九州南部・奄美地方への影響

宮崎県では、５日未明にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。宮崎県では、４日昼過ぎから４日夜遅くにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第１５号は、４日１１時には種子島の南約６０キロにあって、１時間におよそ３０キロの速さで北へ進んでいるものと推定されます。九州南部・奄美地方は、風速１５メートル以上の強風域に入っている所があります。

台風が予報円の中心付近を進みますと、４日昼過ぎから４日夜のはじめ頃にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。このため、九州南部では５日明け方にかけて、台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［雨の実況］

３日０９時から４日１０時までの降水量（アメダスによる速報値）

宮崎県

都農 １６９．０ミリ



［雨の予想］

九州南部では、４日夜遅くにかけて局地的に雷を伴い非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。

４日に予想される１時間降水量は多い所で、

宮崎県 ６０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ６０ミリ

４日１２時から５日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

宮崎県 １８０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） １２０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、

宮崎県 ４日昼過ぎから４日夜遅くにかけて

です。



［風の予想］

奄美地方では４日夕方にかけて、九州南部では５日朝にかけて強い風が吹くでしょう。

４日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

宮崎県 １８メートル （２５メートル）

鹿児島県（奄美地方を除く） １８メートル （２５メートル）

奄美地方 １６メートル （２５メートル）

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

宮崎県 １５メートル （２５メートル）

鹿児島県（奄美地方を除く） １５メートル （２５メートル）



［波の予想］

九州南部の沿岸の海域では、５日明け方にかけてうねりを伴いしけとなる所があるでしょう。

４日に予想される波の高さ

宮崎県 ４メートル うねりを伴う

鹿児島県（奄美地方を除く） ４メートル うねりを伴う

奄美地方 ３メートル うねりを伴う

５日に予想される波の高さ

宮崎県 ４メートル うねりを伴う

鹿児島県（奄美地方を除く） ４メートル うねりを伴う

奄美地方 ２．５メートル うねりを伴う



［防災事項］

厳重警戒：土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫

注意事項：強風、うねりを伴った高波、落雷、竜巻などの激しい突風

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■九州北部地方への影響

台風第１５号は、４日夜遅くから５日明け方にかけて、九州北部地方に最も接近する見込みです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、強風、うねりを伴った高波に注意・警戒してください。また、大分県では、４日昼過ぎから夜遅くにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第１５号は４日１１時には、種子島の南約６０キロにあって、１時間におよそ３０キロの速さで北へ進んでいるものと推定されます。今後、台風は北上し、予報円の中心を進みますと、４日夜遅くから５日明け方にかけて九州北部地方に最も接近する見込みです。九州北部地方では、台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となっています。

このため九州北部地方では、５日明け方にかけて局地的に雷を伴い非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。また、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれもあります。大分県では台風の発達の程度や位置によっては、暴風警報、波浪警報を発表する可能性があります。



［雨の予想］

４日に予想される１時間降水量は多い所で、

山口県 ３０ミリ

福岡県 ４０ミリ

大分県 ５０ミリ

熊本県 ４０ミリ

５日に予想される１時間降水量は多い所で、

山口県 ５０ミリ

福岡県 ２０ミリ

大分県 ４０ミリ

熊本県 ２０ミリ

４日１２時から５日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

山口県 １２０ミリ

福岡県 ８０ミリ

大分県 ２００ミリ

熊本県 １２０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。



［風の予想］

４日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

対馬海峡 １５メートル （２５メートル）

九州西海上 １５メートル （２５メートル）

豊後水道 １８メートル （２５メートル）

瀬戸内海 １５メートル （２５メートル）

有明海 １５メートル （２５メートル）

陸上 １５メートル （２５メートル）

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

対馬海峡 １５メートル （２５メートル）

九州西海上 １５メートル （２５メートル）

豊後水道 １８メートル （２５メートル）

瀬戸内海 １５メートル （２５メートル）

有明海 １３メートル （２５メートル）

陸上 １５メートル （２５メートル）



［波の予想］

４日に予想される波の高さ

対馬海峡 ３メートル

九州西海上 ２．５メートル

豊後水道 ４メートル うねりを伴う

瀬戸内海 ２メートル

５日に予想される波の高さ

対馬海峡 ３メートル

九州西海上 ２．５メートル

豊後水道 ４メートル うねりを伴う

瀬戸内海 ２メートル



［防災事項］

土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、強風、うねりを伴った高波に注意・警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■四国地方への影響は

四国地方では、４日昼過ぎから５日朝にかけて、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に、４日夜のはじめ頃から５日朝にかけて、土砂災害に警戒してください。また４日夜遅くから５日明け方にかけて、うねりを伴った高波に警戒してください。高知県、徳島県、愛媛県では、４日夕方から５日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第１５号は、４日１０時には種子島の南約８０キロにあって、１時間におよそ３０キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで中心の東側３３０キロ以内と西側１６５キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風第１５号は、四国地方には５日明け方から昼前に最も接近するでしょう。

台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、四国地方では大気の状態が非常に不安定となっています。



［雨の予想］

四国地方では、５日昼前にかけて、太平洋側を中心に局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。４日昼過ぎから５日朝にかけては、警報級の大雨となるでしょう。

４日に予想される１時間降水量は多い所で、

瀬戸内側 ５０ミリ

太平洋側 ７０ミリ

５日に予想される１時間降水量は多い所で、

瀬戸内側 ５０ミリ

太平洋側 ７０ミリ

４日１２時から５日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

瀬戸内側 ２００ミリ

太平洋側 ３００ミリ

その後、５日１２時から６日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

瀬戸内側 ６０ミリ

太平洋側 ８０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、高知県、徳島県、愛媛県 ４日夕方から５日朝にかけてです。



［風の予想］

４日昼過ぎから５日夕方にかけて、海上を中心に強い風が吹くでしょう。

４日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

瀬戸内側陸上 １２メートル （２５メートル）

太平洋側陸上 １２メートル （２５メートル）

瀬戸内側海上 １５メートル （２５メートル）

太平洋側海上 １５メートル （２５メートル）

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

瀬戸内側陸上 １３メートル （２５メートル）

太平洋側陸上 １３メートル （２５メートル）

瀬戸内側海上 １８メートル （２５メートル）

太平洋側海上 １８メートル （２５メートル）



［波の予想］

太平洋側では、４日夜のはじめ頃から５日夕方にかけて、うねりを伴ってしけるでしょう。

４日に予想される波の高さ

瀬戸内側 １．５メートル

瀬戸内側（徳島北部） ２．５メートル うねりを伴う

太平洋側 ４メートル うねりを伴う

５日に予想される波の高さ

瀬戸内側 ２メートル

瀬戸内側（徳島北部） ３メートル うねりを伴う

太平洋側 ４メートル うねりを伴う



［防災事項］

低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害、うねりを伴った高波に警戒してください。

強風、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■全国の今後の天気

