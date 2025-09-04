お笑いタレントのイモトアヤコ（39）が3日深夜放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」で、女優・飯島直子（57）との親交について語った。

親しくしている工藤静香のライブに行った際、同じく見に来ていた飯島と初めて出会い、少しトーク。その後、BSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」にゲストとして呼ばれ、仲を深めたという。

「めっちゃよかった〜。飯島直子さんと1対1で乾杯するなんてめちゃくちゃぜいたく！ほんとにステキなキレイなお姉さん…今もそのまま！こんなに人って変わんないかね!?ってくらい、ビジュアルも中身もステキでしたねえ」と声を弾ませた。

また、「MCの鑑ですね。私のことを引き出そう、引きだそうとしてくださって。いろんな話も聞いて下さり、多分事前にお勉強もしてくださり…これがMCですよね！」と絶賛。「私はこの番組で、結局ゲストの方を引き出すんじゃなくて、逆にゲストの人に私を引き出してもらうっていう…そのパターン、毎回！やめなさいよ！MCじゃないのよ、それはもう！違うのよ」と自戒の念を込めた。

その後、飯島と工藤との3人で鰻を食べに行ったイモト。その席で、飯島から「3人でおそろいのものを買って持って来たんだ」とプレゼントを渡されたという。

「え〜！何ですか!?って開けたら、アウトドアでも使えるゴリゴリの斧みたいな出刃包丁！」と明かした。「“これ3人おそろい!?”っつって。私初めてですよ、おそろいの出刃包丁もらったの！おそろいのペンダント、とかじゃなく」と言って、笑わせた。

「でもそれがめっちゃかっこよくて！持つところも木で、10〜15センチぐらいの短い出刃包丁で、革のカバーもあって。“外でこれで肉とかぶったたいたら、めっちゃかっこいいっすね〜！”っつって」と感激。さっそく家でも使ってみたといい、「鶏肉ってけっこうかたいんだけど、もうスパーン！皮もスパーン！とんでもない威力よ」と抜群の切れ味だったという。

イモトは「今の自慢なの。工藤静香さんと飯島直子さんと3人おそろいの出刃包丁持ってんの！すごくない？うれしかったなあ」とご満悦。「3人であわよくばキャンプなんか行けたらめっちゃ楽しいですよね」と期待していた。