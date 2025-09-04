物流・医療・介護などの領域で活躍が期待されている「ヒューマノイドロボット」。近年ではまるで人間のように物を運んだり走ったりする映像などで注目を集めることも多い。

【映像】衝撃！ ロボットによるマラソン大会

ここでは、日米中ヒューマノイドロボット最先端について、朝日新聞の関根和弘記者に聞いた。

まず関根記者が訪れたのはアメリカ・オレゴン州。アメリカを代表するヒューマノイドロボットを開発する会社アジリティ・ロボティクスが本拠地を構えている。

AIを駆使することで、複雑で自律的な動きが可能に

ここで開発されているロボットの名前は「ディジット」。高さはおよそ175センチ、65キロのロボットだ。

ディジットは倉庫や物流施設、自動車工場などで軽い荷物を運ぶことを想定し開発された。

アジリティ・ロボティクス プラス・ベラガプディCTO「ディジットが持ち上げる重さは16キロだが、本体に近い距離だとより重い荷物を持ち上げられる。電力使用量に応じて4〜5時間ほどの動作が可能だ」

荷物が入った箱を運ぶこともでき、すでに商用利用も始まっているというが、なぜここまで精度が高いのか。

アジリティ・ロボティクス 共同創業者兼最高ロボット責任者 ジョナサン・ハースト「このロボットはAIベースの行動のもと、非常に優れた歩行と走行を実現した」

AIを駆使することで、複雑で自律的な動きが可能になったという。今、こうしたヒューマノイドロボットは、製造業や物流業界での活用が期待されている。

プラス・ベラガプディCTO「ディジットは産業界の管理された作業現場で労働者として活躍しロボットの社会での活用の幅を広げてくれるだろう。そして私たちがロボットと自然に関わる方法を探るきっかけとなる」

そんなディジットを開発するアジリティ・ロボティックスは、これまでおよそ265億円の資金調達に成功。巨額の投資を背景に開発を進めているが、今アメリカではヒューマノイドロボットへの投資の動きが活発化している。

投資が加熱するアメリカのスタートアップ

続いて訪れたのはアメリカの一軒家。

ここには去年誕生したスタートアップ企業「kスケールラボズ」がある。社員10人が共同生活をしながらロボット開発をしているが、すでに10億円もの投資を受けているという。

kスケールラボズ ベンジャミン・ボルトCEO「こちらの部屋では大きなロボットのテストを行なっている」

こちらの「Kボット」は140センチ35キロほどのロボットだが、AIソフトを搭載していて、押したり蹴ったりしても自らバランスをとって倒れない。

実は用途を限定しておらず、ユーザーや開発者がカスタマイズして利用できるのだそう。そのため、通常は企業秘密となる設計図やプログラムなどを全て公開。その方が開発スピードが上がるという。

ベンジャミン・ボルトCEO「もし技術を世界と共有せずに自社だけで開発を進めていたら小さな会社でリソースも限られていたので優れたロボットを作ることは難しかっただろう。kスケールラボズでは取り組みを全てオープンにすることで新しいパートナーや顧客を見つけやすくし最高のロボットを開発したい。私たちは世界中から意見を取り入れてロボットをより良くしていきたい」

今年中におよそ160万円で販売される予定のKボット。すでに150件以上の注文が入っているという。



なぜここまで大きなお金が集まるのか？

アメリカではなぜここまで大きなお金が集まるのだろうか？

関根記者「技術的な進歩で一昔前では“まだ先”だと思われていたものがいよいよ実現できるのではとなっており、そのキーはAIだ。最も人気の企業は7億ドル（1030億円）ほど集めたという。中でもkスケールラボズは象徴的で試作品を素早く作るために3Dプリンターを十数台持っており、その都度試作品のボディーを作っていた」

中国の資金調達は“アメリカ流”と違う？

次は、そんなアメリカとしのぎを削っている中国について見ていく。

関根記者「ヒューマノイドロボットがスムーズに動くベースにはAIがあるが、AIでアメリカと並んでいるのは中国だ。中国は労働者不足にも悩んでおり、少子高齢化という問題もあるため、早くロボットを導入したいようだ」

資金調達については少しアメリカと様子が異なり、企業や個人ではなく国がバックアップしている面が大きいという。

そんな中国ではロボットによる様々なスポーツ大会も開催され、4月にはロボットによるハーフマラソン大会も開催された。

日本のロボットは対抗できるか？

では、日本はどうなのか？

訪れたのは千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター。

現れたのは四足歩行のロボット。階段を後ろ向きや横向きなど軽やかに登ったり下ったりしているが、視覚情報となるセンサーが搭載されていないという。なぜ見えない状態で転ばずに歩けるのか？

千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター 古田貴之所長「我々のロボットの歩行が他と違うのは、まずそもそも“歩く”ということではない。体の動きはどうやって作られるのかという“概念”を知っている」

実は、仮想空間での歩行の成功パターンをロボットに移植。そうすることで体の動かし方を学習させ、転ばないようにバランスを取って歩いているのだという。

古田所長「生物と同じように仮想空間でミニ地球・ミニ箱庭世界を作って、アメーバがゼロから進化するように、ロボットの運動のための“小脳”をゼロから進化させる。だから我々は4096台、四脚ロボットを仮想空間にぶち込み、最初の世代は自分の形しかわからない脳みそ、それを2万世代進化させる。その過程で『手足があって四脚なのでは』と脳がわかってくる。そして体の使い方もなんとなくわかってくる。そういう学習をさせて体の使い方を司るAIを作っている」

そのため、体を持ち上げ落とそうとすると、着地するために前傾姿勢になり、実際に落としても無事着地することができる。室内ではセンサーなしで人が操作をして歩行の実験をしているのだが、屋外ではセンサーを搭載し、読み込ませたマップをもとに、障害物にぶつからないよう自動歩行をする実験も行っているという。

古田所長「フィジカルAIといってAIを使ってロボットを動かす。このフィジカルAI、小脳を進化させる技術を使うと、はるかに安いロボットで、人工知能でブーストして高度な動きができる。そしてあらゆるものに応用できる。これは全く新しい、これからのロボットを動かす技術だと言える」

ところで、四足歩行のロボットとヒューマノイドロボットに関連はあるのだろうか？

関根記者「私も先生に聞いたのだが、四足歩行の技術はヒューマノイドロボットにも完全に応用できるという。実はヒューマノイドロボットは大きく重量があり動きの予想がつかない段階で実験すると倒れてきたりして怪我をしかねないため、まず十分に四足歩行ロボットで試すのだと説明してくれた」

これだけ進化するとヒューマノイドロボットを問題視する声はないのだろうか？

関根記者「最も懸念されるのは軍事利用の可能性だ。実際、いくつかの戦場では人型ロボットではないが別のロボットが投入されているという話もある。やはり平和利用とどう兼ね合いをつけるかは難しい問題だ。また、技術の開発スピードに倫理観や法整備が追いついていないという状況もある」

進化したロボットが人間の仕事を奪う未来は近いのか？

関根記者「確かにここまで見た技術はすごい。だが実際に人がやっている仕事を代替できるかというとまだ相当時間がかかるのではないかと思う。まして、人と一緒に働く、あるいは、介護の領域で人の世話をする、家庭にロボットが一緒に暮らすとなると安全面や信頼性の問題がある」

（朝日新聞／ABEMA）

