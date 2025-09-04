【警戒】台風15号発生 列島横断か 線状降水帯予測も 天達気象予報士「中心が近づく前に大雨に進路図はあまり当てにならない」

9月4日午前3時、奄美大島の東の海上で発生した台風15号。九州や四国では、すでに激しい雨となっています。

今後、懸念されるのがその進路。

気象庁によると、あす5日にかけて九州や四国に上陸する可能性があり、その後、東日本に向けて横断する恐れがあるといいます。

さらに、「台風15号」の特徴については…。

気象庁 気象監視・警報センター 長田栄治予報官：

台風の本体、もしくは周辺以外に、南から湿った空気が流れ込みますので、台風から離れた地域でも雨が強まる恐れがあります。今後、離れた地域でも、大雨の可能性があれば防災大雨に関する気象情報等、適時適切に発表していきますので、気象情報にも留意していただければと思います。

接近前から各地に大雨をもたらす可能性があるという、「台風15号」。

8月、九州に大雨をもたらした「台風12号」のように、発生直後から大雨に注意が必要だといいます。

予想される降水量は、多いところで宮崎県で200弌東海で180弌⊆児島県で150弌

各地で警報級の大雨となる恐れがあります。

「サン！シャイン」天達武史気象予報士が今後の台風・大雨を解説します。

災害レベルの危険性も 天達解説

天達武史気象予報士：

今回の台風15号は、雨の影響がかなり広くありそうで、すでに今、関東まで熱帯の台風の空気が流れ込んでいます。

今回の台風15号に関しては、離れた場所で大雨が降るという特徴があります。

今、宮崎に警報が出ているのですが、進路図（午前6時現在）を見ると、台風15号はまだ種子島の200km近く南の海上なんですよ。

この後の進路を見ると、今夜から明日5日の明け方に宮崎か高知辺りに上陸する可能性があります。

――スピードは速い？

天達武史気象予報士：

秋台風なので、上陸した後はかなり速いです。

上陸するまではまだ風に乗れていないので、今夜にかけては割と動きが遅いんですよ。

そうすると、四国や九州に関しては大雨が長引く可能性がある。線上降水帯で災害レベルになる危険性があります。

今後の雨は？

天達武史気象予報士：

台風の前方北側に雨雲が大きく広がっているという特徴があります。

中心が近づく前に大雨になるので、今回はあまり進路予想図とかは当てにならないです。

接近した時には大雨が終わっているという可能性もあるので。

北上するにあたって、雨雲も4日の昼頃には宮崎がピーク、昼過ぎには高知がピーク。このタイミングで四国や九州では線状降水帯の発生の可能性が出てきています。

急激に雨が降りますので、川が急激に増水します。特に南風が吹くので四国山地の南側で雨量が増えそうで、ここで大雨が降ると下流に一気に流れ込みますので、下流の皆さんも川の近くが非常に危険な状況になる可能性があります。

午後3時以降を見ていくと、夜にかけて台風が徐々に接近してくるタイミングで停滞気味になります。

今回の場合は局地的というよりは、紀伊半島も含めて東海地方では三重県の辺りも大雨の危険があります。

雨のピークが夜暗くなってからというところが多くなるので、夜遅くなればなるほど交通機関の影響が大きくなってくる可能性があります。

あとは道路の冠水で通行止めという可能性がありますから、四国、宮崎、紀伊半島あたりの皆さんはきょう早めにお帰りになった方が安心かなと思います。

紀伊半島で夜中ピークになった後、東海地方、朝にはいきなり関東で大雨になると。

ここは停滞気味になるというよりは、あまり降っていないところからスコールのような降り方をすると思います。朝がピークになりそうで、道路が冠水する可能性があります。

上陸した後、予報円の北側を通過すると東海〜関東で大雨に。南側に南下した場合は、ここまで雨雲は広がらない可能性がありますので、きょう4日の夕方の進路予想をもう一回チェックしていただきたいと思います。

大雨の警戒期間

天達気象予報士：

九州はきょう4日朝時点で宮崎を中心に大雨になり始めています。今夜にかけて警戒。

四国・中国・近畿・東海・関東は夜暗い時間がピークに。

関東に関しては明け方前ぐらいから、神奈川県・千葉県中心に雨がかなり強まる。

東海地方も静岡県あたりで道路が冠水するような雨になるかもしれませんので、安全確保を明るい時間のうちにお願いします。

とにかく今年の夏は、猛暑と大雨が隣り合わせになっています。

猛烈な暑さが続いている時、その北側は大雨になっています。

熱帯の空気が動かないでずっととどまり続けますので、雨雲がずっと流れ込み続けるという特徴があります。

きょう4日からあす5日は広い範囲で大雨になり、暑さは一旦収まりますが、その後また35℃前後の猛暑日が名古屋・大阪・福岡で続きますので、雨か猛暑かという感じなんですよね。

2025年の8月が過去に例がない猛暑だったので、9月に、ようやく普通の8月がやってきます。

（「サン！シャイン」9月4日放送）