ダンスボーカルユニット・Leadの古屋敬多さん（37）が、心身の不調により当分の間、活動を休止することが4日、公式サイトで発表されました。

公式サイトの発表によると、古屋さんは心身ともに疲労が蓄積し、精神的に不安定な状態が続いていたそうで、「本人の意向を確認した上で、メンバーとも話し合った結果、健康を第一に優先と判断しこのような結論に至りました」と、活動休止に至った経緯を報告しました。

今後については、予定していた全ての公演の出演を見送り、体調回復を最優先に静養に専念していくそうで、復帰の時期については、医師の判断を踏まえて改めて報告するということです。

また、メンバーの谷内伸也さん（37）、鍵本輝さん（37）の連名コメントも掲載。「敬多にはまず心身をゆっくり休めてもらい、安心できる時間を過ごしてほしいという結論に至りました。僕たちはどんなときも仲間としてそばにいて、また一緒にステージに立てる日を信じて待ち続けます」とコメント。

当分の間は、2人で活動を続けていくそうで「その間も、僕たちはこの居場所をしっかり守り、皆さんに笑顔を届けられるよう全力で活動していきます。どうか敬多の回復を願いながら、温かく見守っていただけたら嬉しいです」と、ファンに向けてコメントしています。