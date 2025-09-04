4日（木）、ナゴヤ球場でのウエスタン・リーグ、対広島戦。中日の先発投手は草加勝、対する広島の先発投手は竹下海斗。

中日は２回裏、先制に成功。鵜飼航丞、森駿太の連打で無死一・三塁とし、村松開人が犠牲フライを放ち1点を挙げた。

1点リードの5回表、無安打投球を続けていた草加だったが、中村健人・堂林翔太の連打で無死一・三塁のピンチを招き、上本崇司の適時内野安打で同点とされると、一死満塁となり持丸泰輝の適時打、さらには佐藤啓介・ 渡邉悠斗・中村健人の3連続適時打で、この回計7点を奪われる。中日は逆転を許してしまう。

逆転された直後の5回裏、中日打線が反撃する。尾田剛樹、板山祐太郎の連打で無死二・三塁とし、福永裕基の打席で暴投の間に三塁ランナーが帰り1点を追加。さらに無死三塁から、福永の適時打で1点を奪う。なおも一死一塁から、森駿太がライトへの2ランを放ちさらに2点を加える。5対7とする。

草加は5回88球、8安打、4奪三振、1死球、7失点で降板。6回表からは2番手・伊藤茉央が投入される。ランナーは出したものの後続を断ち無失点でこの回を終えた。

2点を追いかける8回裏、駿太の三塁打などで一死三塁とし、代打・石橋康太の適時二塁打で1点を追加。さらに代打・佐藤龍世の四球で一死一二塁とすると、この試合ここまで3安打の尾田剛樹が適時三塁打を放ち2点を挙げ一気に逆転。続く川越誠司も適時打を放ち1点を奪う。9対7とした。

2点リードの9回表、マウンドに上がったのは5番手のマルテ。一死満塁とされたものの無失点で切り抜けた。

中日は広島に9対7で勝利した。

※この記事はデータスタジアム提供のデータをもとに自動生成しています