The KingDom・ダン、9月9日に陸軍入隊へ「兵務庁の案内で予定より早く」事務所は当日の訪問自制呼びかけ

K-POPボーイズグループ「The KingDom（ザ・キングダム）」のリーダー、ダンが兵役のため入隊する。

9月4日、所属事務所GSエンターテインメントはダンが今月9日に陸軍の現役兵として入隊することを発表した。

事務所によると、ダンは新アルバムの準備を進めていたところ、兵務庁の案内によって予定より早く入隊することになったという。

事務所は「新兵教育隊入所当日は多数の国軍将兵および家族がともにする場であるため、安全上の理由で入隊場所と時間は非公開で、別途の公式イベントは行わないことをご了承いただきたい」と、入隊現場への訪問を自制するようファンに呼び掛けた。

また、The KingDomについては「これから5人体制で活動を続けていく」とし、「突然のお知らせでご心配をおかけして申し訳ない。国防の義務を誠実に遂行し、元気な姿で帰って来るダンに暖かい激励と応援をお願いする」と伝えていた。

（写真提供＝OSEN）ダン

ダンは1997年11月1日生まれの27歳。2017年1月にボーイズグループ「VARSITY（バーシティ）」のメンバーとして芸能界デビューしたが、同グループが2020年4月に解散。その後、2021年2月にThe KingDom（当初のグループ名はKINGDOM）のメンバーとして2度目のデビューを果たした。The KingDomはリーダー、ボーカル、ラッパーを担当している。