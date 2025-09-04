やす子、ヘアカット報告「いつもと雰囲気違う」「あどけなくて可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/09/04】お笑いタレントのやす子が3日、自身のXを更新。美容院でヘアカットした後の姿を公開した。
【写真】やす子のヘアカット後姿「いつもと雰囲気違う」
やす子は「無事キュビりました」とコメントし、美容院「QB HOUSE」で髪をカットした後の短くなった髪型が印象的な姿を披露した。
普段のしっかりと固めたヘアスタイルとは異なる、自然な眉上ヘアが際立つこの投稿に、ファンからは「さっぱりした」「あどけなくて可愛い」「似合ってる」「別人みたい」「いつもと雰囲気違う」「スッキリ」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆やす子、ヘアカット後の姿を披露
