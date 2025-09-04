新婚の「バチェラー4」休井美郷「今日は和食」手料理5品披露 食事中の夫＆愛犬の姿も
【モデルプレス＝2025/09/04】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が9月3日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手料理を披露し、反響が寄せられている。
【写真】新婚の「バチェラー」美女、豪華手作り和食5品
休井は「今日は和食でございます」とつづり、食卓の様子を投稿。とんかつ、かぼちゃの煮物、ささみとオクラとミョウガの和え物、筑前煮、味噌汁を披露した。さらに、続く投稿では「狙っとる」と添え、食事中の夫の膝の上に座り食べ物を見つめる愛犬の様子も公開している。
この投稿にファンからは「旦那さんのためにとんかつ揚げてるの尊敬」「どれも美味しそう」「家庭的で素敵」「わんちゃんが可愛くて癒やされる」「幸せそう」など、さまざまな反響が寄せられている。
休井は7月7日、入籍したことを報告。「『真実の愛』をやっと⾒つけることができました」と「バチェラー・ジャパン」のテーマとも絡めたメッセージで伝え、お相手とのウエディングフォトも公開した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆休井美郷、豪華和食を披露
