スピードワゴン井戸田の美人妻、夏野菜たっぷりの手料理披露「師匠いっぱい食べてくれた」
【モデルプレス＝2025/09/04】女優の蜂谷晏海が9月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】井戸田潤の美人妻、夏野菜たっぷりの豪華手料理
蜂谷は夏野菜の洋風煮浸し、タンドリーチキン、チーズカレーなどの手料理を紹介。「気持ち多めのオリーブオイルで夏野菜を焼いてコンソメとちと白だしのスープに漬けて冷やすだけ」と調理法を詳しく説明した。「師匠いっぱい食べてくれた 色んな野菜一気に食べられて最高」とつづった。
この投稿に、ファンからは「手料理すごい」「豪華」「愛情たっぷり」「美味しそう」「レシピ参考になる」といったコメントが寄せられている。
井戸田と蜂谷は、8年の交際期間を経て2022年9月に結婚。2024年7月に第1子が誕生し、2025年7月27日に第2子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】井戸田潤の美人妻、夏野菜たっぷりの豪華手料理
◆蜂谷晏海、手料理披露
蜂谷は夏野菜の洋風煮浸し、タンドリーチキン、チーズカレーなどの手料理を紹介。「気持ち多めのオリーブオイルで夏野菜を焼いてコンソメとちと白だしのスープに漬けて冷やすだけ」と調理法を詳しく説明した。「師匠いっぱい食べてくれた 色んな野菜一気に食べられて最高」とつづった。
この投稿に、ファンからは「手料理すごい」「豪華」「愛情たっぷり」「美味しそう」「レシピ参考になる」といったコメントが寄せられている。
井戸田と蜂谷は、8年の交際期間を経て2022年9月に結婚。2024年7月に第1子が誕生し、2025年7月27日に第2子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】