カジサック美人妻・ヨメサック「朝寝坊したい日」天ぷら＆蕎麦のお手軽弁当公開「真似したい」「工夫がすごい」
【モデルプレス＝2025/09/04】Youtuber・カジサック（キングコング・梶原雄太）の妻のヨメサックが3日、夫婦共同Instagramのストーリーズを更新。冷やし天ぷらうどん弁当を公開した。
【写真】カジサック美人妻、天ぷら＆蕎麦の弁当公開
ヨメサックは「今日のお弁当『冷やし天ぷらうどん』まだまだ暑いですね」とし、てんぷらと蕎麦の涼しげな弁当を紹介。続くストーリーズでは「ごめんなさい！揚げてません！スーパーの特売の天ぷらと流水麺で楽しました。ごめんなさい。天ぷらはトースターでカリカリにして流水麺はごま油を少し和えただけで作り置きのもやしナムル入れて朝寝坊したい日のお弁当です」と工夫も明かしていた。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「工夫がすごい」「参考になる」「謝らないでください！」「手軽で良い」「真似したいです」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ヨメサック、冷やし天ぷらうどん弁当を披露
