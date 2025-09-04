

「徹子の部屋」初出演の藤井 風（C）テレビ朝日

シンガーソングライターの藤井 風が、９月８日放送の「徹子の部屋」（テレビ朝日）への初出演が決定した。

【写真】藤井 風「徹子の部屋」場面カット

9月5日に3年ぶり3枚目のスタジオアルバム『Prema』(全英語詞)のリリースを控える中、7-8月に開催されたヨーロッパ＆北米ツアーを経て、Billie Eilish: HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR さいたまスーパーアリーナ公演への出演や、『ミュージックステーション』（テレビ朝日系 午後９時）への初出演も明日に控え、連日大きな話題となっている藤井 風。

そんな中、9月8日放送の「徹子の部屋」（テレビ朝日）への初出演が決定。かねてより、藤井 風に興味津々だった黒柳徹子との、ありのままの語りに注目が集まる。＜放送あらすじ＞父の教えを胸に…「努力」積み重ねた日々2020年にデビュー。その音楽性と歌に込められたメッセージに惹かれ、またたく間に世界中にファンが急増。国際的なアーティストへの道を一気に駆け上がった。現在もワールドツアーの真っ最中。普段ほとんどテレビに出ることのない藤井が、じっくりと自身を語るトーク番組は初となる。かねてより藤井に興味津々だった黒柳は、ワクワクしながらこの日を迎えた。岡山県の小さな町で生まれ育った藤井。SNSへの投稿から世に見出されたが、父からは「岡山から出んでええ」と言われていた。その言葉の真意を心に留め、努力を重ねた思いを語る。世界的スターになった今も「新しいものを取り入れたい」と多様なジャンル、時代の曲を聴き込んでいる。聴いた曲はすぐに演奏でき、また自身の中に取り込む。まさに「人間ジュークボックス」のよう。ありのままの語りで貴重な時間となった。