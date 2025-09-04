【ノワール＆ブラン Bunny X 777 Ver.】 2026年9月 発売予定 価格：41,580円

アルターは、フィギュア「ノワール＆ブラン Bunny X 777 Ver.」を2026年9月に発売する。価格は41,580円。

本製品は、ゲーム『勝利の女神：NIKKE』より777部隊所属の「ノワール」と「ブラン」が、ストーリーイベント「Bunny X 777」のメインビジュアルをモチーフに、艶やかなバニーガール衣装を纏った姿を1/7スケールでフィギュア化したもの。

ノワールの困惑したような表情とブランの明るい笑顔をはじめ、二人の対照的な姿を見応えのある造形と質感豊かな塗装で再現しており、斜めアングルの躍動感が印象的な元イラストのニュアンスを、造形台座とポールの傾斜で表した巧みな構成も見所となっている。

「ノワール＆ブラン Bunny X 777 Ver.」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ全高：約280mm（造形台座･ポール含む）全長：約270mm 素材：PVC、ABS

(C)2022-2025 SHIFT UP CORP. ALL RIGHTS RESERVED.

※画像は試作品です。実際の製品とは若干異なります。ご了承ください。