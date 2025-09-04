【新華社重慶9月4日】病院に行かなくても近所で薬を受け取れる――。中国各地で進む「完整社区（完結型コミュニティー）」の整備が、住民の暮らしを大きく変えつつある。重慶市では615の社区に広がり、全体の約3割をカバーするまでになっている。

完整社区は、住民の日常に欠かせないサービスを「家の近く」でそろえることを狙いとする。幼稚園や診療所、高齢者サービス拠点から、市場や食堂、薬局、理髪店、公共活動スペースまで、生活に必要なさまざまな施設を網羅的に配置する。

江北区観音橋街道の渝北社区は、全国初の試行社区の一つ。15分の徒歩圏内で、住民は閲覧室で本を開き、文化スペースで書道に親しみ、食堂で食事をとり、公園で運動やレクリエーションを楽しめる。家庭医を自宅に呼んで診察を受けることもできる。

重慶市は完整社区の整備に当たり、市内の都市部にある1953社区と8万6千を超える社区施設を調査し、3万件を超える意見を収集。住民が抱える問題を分析し、施設の不備を洗い出した。整備開始以降、駐車場6万3千台分、エレベーター6800基を新設し、高齢者施設や託児所、幼稚園、文化・スポーツ施設も1万カ所以上増やした。

「以前は病院で薬をもらうのに半日かかったが、今は下に降りて5分で済む」と金和社区の住民は語る。社区内の高齢者サービス拠点にある慢性疾患相談室で薬を受け取れるようになり、さらに家庭医が個別の処方プランも作成してくれる。いずれも病院に行かずに、医療保険カードで直接精算できるという。（韓夢霖）