保存袋の革命!?ジップロック®が“推し活”アイテムに進化中!リアルイベントも実施

｢え、ジップロック®って食品保存だけじゃないの?｣そんな常識を覆すプロジェクトが、今まさに始まっています。旭化成ホームプロダクツが仕掛ける【ジップロック® ありなし国民大調査】が、9月3日(水)よりスタート。全国の皆さんに向けて、ジップロック®の“ちょっと意外な使い方”を提示し、｢それってアリ?ナシ?｣を投票形式で問いかける、ユニークな参加型キャンペーンです。

推し活･ガチャ･DIY…あなたはどの“界隈”に共感する?



今回のキャンペーンでは、｢推し活界隈｣｢ガチャ界隈｣｢子育て界隈｣｢登山界隈｣など、全20種類の“界隈”を設定。それぞれのライフスタイルに合わせたジップロック®の使い方が紹介されています。

たとえば、

■推しグッズをジップロック®で保護&見せる収納に

■ガチャアイテムをコレクション風に持ち歩く

■編み物やDIYパーツの整理にもぴったり

｢密封力｣｢透明性｣｢耐久性｣など、ジップロック®の魅力を最大限に活かした使い方がずらり。あなたの“界隈”にも、きっと｢あり!｣な使い方が見つかるはず。

渋谷でリアルイベントも開催！



さらに注目なのが、東京・渋谷で開催されるリアルサンプリングイベント。



｢推し活界隈｣はタワーレコード渋谷店(9月6~7日)、｢ガチャ界隈｣は#C-pla渋谷センター街店(9月13~14日)で実施され、来場者にはジップロック®とカラーストラップが配布されます。その場で“バッグ風”にカスタムして持ち帰れる体験は、まさに新感覚!

SNSでシェアして豪華賞品をゲット

特設サイトで投票&SNSでシェアすると、抽選で｢GREGORY×ジップロック®×BEAMS COUTURE｣のコラボデイパックやAmazonギフトカードが当たるチャンスも!

ジップロック®は、あなたの毎日にもっと寄り添える

食品保存だけじゃない。ジップロック®は、あなたの“好き”や“こだわり”を守るパートナーになれるかもしれません。

この秋、あなたも｢ありなし国民大調査｣に参加して、新しい使い方を見つけてみませんか?

【ジップロック® ありなし国民大調査】概要

■特設サイト公開日:2025年9月3日

■投票期間:2025年9月3日0:00~9月21日23:59

■投票方法:特設サイトにアクセスし、

提示された使い方に｢あり/なし｣で投票

■結果発表:2025年10月6日