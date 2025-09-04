「友が犬と遊んでくれたの！

で、犬のこと知ってるので年功序列であずき姉さんを撫でてるんですが…見てください！こめこの顔！

嬉しくてでも構ってくれなくて、どうしたらいいか分からなくて、とりあえずぐちゃぐちゃな気持ちで友を噛んでる犬

怖い」



【写真】飼い主さんの友人の腕を甘噛みする犬さん

こんなポストをされたのは、白柴米子（こめこ）（@kmk250301）さん。



投稿された写真には、友人の手を噛むような仕草を見せる白柴のこめこちゃんと、黒柴のあずきちゃんの姿が写っています。こめこちゃんの嬉しさと嫉妬が入り混じったような表情に、多くの反響が寄せられました。



「こめこちゃんの顔、感情が忙しすぎる」

「年功序列を理解してる友人さんもすごい」

「撫でられる順番待ちの気持ちが伝わる！」

「噛んでるけど可愛すぎる」



あずきちゃんはわがままで気難しい性格とのこと。箱入り娘として育ったので、少しでも気に食わないことがあると訴えかけてくるといいます。こめこちゃんはフレンドリーで、知らない犬や人にも突撃していき愛嬌を振りまきます。いたずら好きで靴をくわえたり畳を掘ったりもするそうです。



ポストをされた白柴米子（こめこ）さんにお話を伺いました。



ーー写真はどのような状況で撮影を？



「友人が犬に会いに来てくれて、まず最年長のあずきを撫でていたのですが、米子が我慢できず撫でている手を噛んで撫でを要求している状況です」



ーーこのときのこめこちゃんの表情や行動を見て？



「あまり家族以外と触れ合うことがなく、ここまで愛嬌を振りまくのかと再認識しました。表情は複雑で、嬉しいけど嫉妬で鼻にしわを寄せて納得いかない感じ。面白い顔をするなと思いました」



ーーあずきちゃんとこめこちゃんは仲が良いのでしょうか？



「可もなく不可もなくという感じです。あずき的には“この小童が！”という感じで、こめこが近づくと唸ります。でも、こめこはお構いなしに近づく空気を読まない犬。けんかもせず、一緒に遊ぶこともない微妙な仲良し具合です」



ーーご友人があずきちゃんを撫でていたときのこめこちゃんの様子は？



「友人が来てすぐの時なのでテンションMAXでした。自分が撫でられるのはまだかとそわそわしていました」



ーーこめこちゃんが、構ってほしくて甘噛みするのはよくあること？



「甘噛みは常にしてきます。まだ5カ月のパピーで歯の生え変わり時期なのでうずうずしてるのだと思います。スマホに集中していたり私が部屋にこもると拗ねることもあります」



白柴米子（こめこ）さんは「まだ5カ月というパピーですが、皆さんと一緒に成長を見守っていただけたら嬉しいです。これからもこめこの日常を投稿していきます！」と話してくれました。



わがままなお姉さん犬・あずきちゃんと、甘えん坊で自由な妹犬・こめこちゃん。微妙な距離感ながらも、それぞれの個性が光るやり取りに思わず笑みがこぼれます。これからの成長や日常の投稿にも注目ですね！



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）