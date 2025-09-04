＜義姉、介護を丸投げ！？＞「遠いし子ども2人だからムリ」介護しない理由にドン引き【第2話まんが】
私はナナコ。義母から「お父さんが救急車で運ばれた」と連絡が来たときには、夫婦ともども驚いてしまいました。医師の話によると、義父は今後リハビリが必要になる可能性が高いとのことでしたが、ひとまず元気そうな顔が見られて安心しました。しかし今後は介護が必要になるかもしれませんし、時間もお金もたくさん必要になるかもしれません。とりあえず遠方に住んでいる義姉に知らせて相談したいです。私もできることがあれば手伝おうと思います。
夫が義姉に連絡して、「明日実家に来て。母さんと僕とで話し合おう」と伝えてくれました。こうして私たちは次の日、義実家に向かいました。そしてさっそく義姉に、義父が倒れたこと、今後リハビリが必要になる可能性が高いことを伝えたのですが……。
なんと義姉は私たちに、「大変だと思うけど頑張って！」と言い放ちました。
完全に他人事な姿勢の義姉に、私たちはびっくりして固まってしまいました。親の介護は実子の義務なのに……。夫が手伝うように言っても、「そんなの無理」「うちは遠いし」と、協力する気はゼロ。
物理的な手伝いが難しいなら、せめてお金の面で協力してほしいと思い、義姉にもそう伝えたのですが……。
義姉は「私も仕事をしていて忙しいし、2人も子どもがいてお金がかかるの！」と、言い訳のオンパレード。
夫に呼び出されて、義実家に話し合いに来た義姉。しかし「介護が必要かもしれない」という言葉を聞いた途端、義姉の態度は豹変。
義実家からの距離や子どもの数などを盾に、「私は絶対に介護をしない」と言い出しました。身勝手すぎるその言い分に、つい私も強い言葉で反発してしまいました。
間違ったことを言ったとは思っていませんが、もう一度冷静に話す場が必要になりそうです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・海田あと
