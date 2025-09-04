俳優の小澤征悦（51）が4日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。昭和の名優・緒形拳さん（08年死去、享年71）との交流について語った。

趣味の話題になり、小澤は「絵も描いたりするんですけど、書に関しては緒形拳さん」と、かつて緒形さんの自宅を訪れた際のエピソードを披露。「緒形さんは、ご存じだと思いますけど、ずっと自己流の書をやられてて。僕は緒形さんに公私ともに凄いお世話になってる。ある日、緒形さんのおうちに行かせてもらった時に、“おい、ユキヨシ”って」と切り出した。

そして「緒形さんと佐藤浩市さんだけ、俺のことをユキヨシって呼ぶんです」と解説。元は左利きだったが、幼少期に右利きに矯正されたため、文字は両方で書けるという小澤は「お前もともと左利きなんだから、左手で書いてみろ」と勧められたという。

「で、名前を書いたら、緒形さんがニコニコしながらそれを見て、“お前、自分の名前好きだろ”って言われて」と回想。書の勢いを褒められたといい、「そこから面白いなと思って、左手と右手の両方で書いたりして。未だにカバンの中に筆ペンが入ってて、緒形さんに教えてもらったことをやってる」と語っていた。