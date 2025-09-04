『あんぱん』名場面を振り返るメモリアルブック発売 今田美桜らのインタビューも
宝島社よりムック『TJ MOOK 連続テレビ小説 あんぱん メモリアルブック』が9月17日に発売される。
『TJ MOOK 連続テレビ小説 あんぱん メモリアルブック』
同誌では、『アンパンマン』の作者・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦をモデルにしたNHK連続テレビ小説『あんぱん』の全26週を名場面とともに振り返る。主演の柳井のぶ役・今田美桜をはじめとしたキャストやスタッフへのインタビュー、「やないたかしギャラリー」、美術セット&プロップコレクションなど盛りだくさんとなっている。
○『TJ MOOK 連続テレビ小説 あんぱん メモリアルブック』の内容
【インタビュー1】
●今田美桜（柳井のぶ 役）
●河合優実（朝田蘭子 役）
●原菜乃華（辛島メイコ 役）
●江口のりこ（朝田羽多子 役）
●戸田恵子（薪鉄子 役）
●松嶋菜々子（登美子 役）
●名場面で振り返るフォトアルバム
●やないたかしギャラリー
●美術セット＆プロップコレクション
【インタビュー2】
●中園ミホ（作）
●倉崎憲（制作統括）
●柳川強（チーフ演出）
【巻末付録】
●連続テレビ小説111作品ガイド
