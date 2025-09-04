宝島社よりムック『TJ MOOK 連続テレビ小説 あんぱん メモリアルブック』が9月17日に発売される。

『TJ MOOK 連続テレビ小説 あんぱん メモリアルブック』

同誌では、『アンパンマン』の作者・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦をモデルにしたNHK連続テレビ小説『あんぱん』の全26週を名場面とともに振り返る。主演の柳井のぶ役・今田美桜をはじめとしたキャストやスタッフへのインタビュー、「やないたかしギャラリー」、美術セット&プロップコレクションなど盛りだくさんとなっている。

○『TJ MOOK 連続テレビ小説 あんぱん メモリアルブック』の内容

【インタビュー1】

●今田美桜（柳井のぶ 役）

●河合優実（朝田蘭子 役）

●原菜乃華（辛島メイコ 役）

●江口のりこ（朝田羽多子 役）

●戸田恵子（薪鉄子 役）

●松嶋菜々子（登美子 役）

●名場面で振り返るフォトアルバム

●やないたかしギャラリー

●美術セット＆プロップコレクション

【インタビュー2】

●中園ミホ（作）

●倉崎憲（制作統括）

●柳川強（チーフ演出）

【巻末付録】

●連続テレビ小説111作品ガイド