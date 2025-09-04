福留光帆の台頭に村重杏奈が危機感、“ムラシゲアウト、フクトメイン”言われたくない
タレントの村重杏奈（27歳）が、9月3日に放送されたトーク番組「人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合！！〜」（中京テレビ）に出演。タレント・福留光帆の台頭に危機感があり、「ムラシゲアウト、フクトメイン」は、「今、村重が1番言われたくない言葉」と語った。
番組改編期を乗り越えるためのコンサルとして、テレビプロデューサーの佐久間宣行氏をゲストに迎え、今、数字がある面白いタレントについての質問をぶつける。
佐久間氏は「福留（光帆）さんが売れてるのは再生回数が上がるから」と、佐久間氏のYouTubeチャンネルをきっかけにブレイクした福留光帆の名を挙げた。
福留は元AKB48であるため、番組に出演していた村重杏奈に対して「ムラシゲアウト、フクトメイン」というタレントの入れ替わりがあるという声が出ると、村重は「信じらんない！最低！今、村重が1番言われたくない言葉」と危機感を口にする。
村重のタレント枠は、もともとの枠が少ない弱肉強食の世界のため、村重は「誰かが産休を取った瞬間、めっちゃ仕事とか入れてください！って。今はみちょぱの産休待ち」と語った。
