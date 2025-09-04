【大人気連載プレイバック】

◇ ◇ ◇

■元ヤクルト・ギャオス内藤氏による「ギャーギャー言わせていただきます」（第16回=2011年）

「内藤さん、覚えてます？ コンビニの話」

スーパースターであるイチローくん（マリナーズ）にこう声をかけられたのは00年。当時はオリックスに在籍し、ポスティングでのメジャー移籍が決まる直前のことです。

ボクは知人にイチローくんのサインを頼まれ、グリーンスタジアム神戸（当時）に向かいました。同じ年で面識のあったオリックスの五十嵐章人（当時現役、現評論家）に頼んで、イチローくんに会わせてもらいました。

ボールを手渡すと、イチローくんは「いいっすよ」と快くサインに応じてくれました。ペンを走らせながら、イチローくんはポツリと冒頭の言葉をつぶやきました。

しばらく記憶をたどっていくと、ひとつの出来事を思い出し、ボクはビックリ仰天しました。

「ウソー！？ あの時（愛工大）名電にいたの？」

「いましたよ」

「マジでー？」

ヤクルトに入団して3、4年くらい経った頃、ボクは愛工大名電のキャンプを訪ねました。もう、時効でしょうから、ぶっちゃけて話します。その時ボクは中村監督（当時）に「何か言葉をかけてやってくれ」と頼まれ、部員の前でこんなことを話しました。

「どうせ練習するなら、楽しく過ごした方がいいだろ？ 例えばランニングの時も、ただ走るだけだとつらい。走り終わって、帰りにコンビニでチョコレートでも買って食べることにすれば、楽しくできる！」

その時、ボクの話を目を輝かせながら（？）聞いていたひとりが、「ピッチャー鈴木一朗」だったのです。

「あの時の話、タメになった？」

ボクがたずねると、イチローくんは「タメになりました」と言ってくれました。そのことをもっと早くに言ってくれていたら、メチャクチャ仲良しになっていたと思います。

イチローくんとは、全く接点がなかったわけじゃありません。イチローくんがオリックスに入団して間もないころ、ボクはオープン戦でグリーンスタジアム神戸に行きました。ダッグアウトで踏ん反り返っていると、イチローくんが「名電から入りました、鈴木一朗です！」と挨拶に駆けつけてきました。その時は、「何で、オレのところに来るんだろ？」と不思議に思ったものです。「名電」というだけでは“演説”のことを思い出せなかったし、そもそも、あの部員の中にいたなんて思いもしません。

◇ ◇ ◇

