日本時間午後９時１５分に８月の米ＡＤＰ雇用統計が発表される。明日に発表される８月の米雇用統計の前哨戦として注目され、民間雇用者数の大方の予想は６万８０００人増となっており、民間雇用者数の伸びが前月の１０万４０００人増から鈍化するとみられている。前日に７月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）が発表されており、求人件数は予想を下回っていた。８月の米ＡＤＰ雇用統計でも民間雇用者数の伸びが予想を下回る結果になれば、８月の米雇用統計に対する警戒感からドルが売られる可能性がある。



また、日本時間午後９時半には７月の米貿易収支、同午後１１時には８月の米ＩＳＭ非製造業景況指数も発表される。７月の米貿易収支は、大方の予想が７７９億ドルの赤字となっており、前月の６０２億ドルの赤字から赤字幅が拡大すると見込まれ、８月の米ＩＳＭ非製造業景況指数は、大方の予想が５１．０となっており、前月の５０．１を上回り、２カ月ぶりに上昇するとみられている。



