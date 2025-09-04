TBS、10月期は“積極的無改編” バラエティー・情報番組など入れ替わりナシ
TBSは4日、同局内で『2025年10月期番組改編説明会』を実施した。10月期は、あえての“積極的無改編”としてドラマやアニメなど毎クール変わるものは除いて主な番組は変更なしという方針を明かした。
【写真】特に変更はなし…TBSの今後を説明した寺田淳史
去年の秋から、59歳以下の個人視聴率（LTV4‐59）においてを採用している同局では、2024年度はノンプライム帯（午後7時から深夜24時）以外の3つの時間帯で日本テレビに次いで2位に。ゴールデン帯では日テレと昨年同期の1.1％差から、さらに詰めて1、0％差に。この好調を維持・上昇させるべく、各レギュラー番組がより視聴者に愛され、同局全体の底上げを狙うという。（視聴率はビデオリサーチ調べ、関東地区）。
10月期ドラマは日曜劇場に妻夫木聡主演『ザ・ロイヤルファミリー』、火曜ドラマに夏帆と竹内涼真のW主演『じゃあ、あんたがたってみろよ！』、金曜ドラマに波瑠と川栄李奈のW主演の『フェイクマミー』がラインナップ。
今年度はノンプライム帯を上昇させるべく『THE TIME×世界陸上特別コーナー』や、続けての視聴を促すため『THE TIME，からNスタまでの帯番組応援スポット』を初めて実施。また、「3週連続プチブランチ金曜枠大」などを行った。
秋からは「Nスタ強化月間」として午後6時15分からの特集の尺を倍の約20分に増やし、新規の制作会社ともタッグを組むなど新たな試みで視聴者拡大を狙う。同局の独自指標でまずは、今年度はノンプライム帯を含むすべての時間帯における1位に近い2位を獲得することで、その先の1位を目指していく。
改編率は全日2.13％、ゴールデンタイム（午後7時から10時）4.29％、プライムタイム（午後7時から11時）10.18％。2010年春以降最小の数字となっている。なお、終了が発表された『所さんお届けモノです！』（毎週土曜 前7：30）枠は引き続きMBS制作の枠グとなる。
