坂本冬美、万博閉幕の大阪で「今までにないステージ」を予告 一路真輝＆中村梅雀ら“プレミアム”共演
歌手・坂本冬美（58）がこのほど、一路真輝（60）、中村梅雀（69）とともに、大阪・新歌舞伎座『坂本冬美特別公演』（10月10日〜31日）に向けて意気込みを語った。
【別カット】坂本冬美＆一路真輝＆中村梅雀がポージング
大阪・関西万博で盛り上がる大阪で、坂本が、一路、中村ら豪華共演陣と1ヶ月間にわたる“プレミアム”なステージを予告。「単独公演で、演歌歌手の私の舞台とは思えない」「スペシャルじゃなく“プレミアム”ですから。今までにないステージをご覧いただきたい。気合十分でございます」とアピールした。
坂本は3月に新曲「浪花魂」をリリース。万博の閉幕時期とも重なり、「いつもは『夜桜お七』や違う歌で終わるけれど、今回はこの曲で派手に、ド演歌で締めたい」と張り切った。プライベートでも坂本と仲がよいという一路は「万博もちょうど終わりかけているので、こちらに集中していただいて」と笑顔で呼びかけた。
第一部は芝居「弁天お春騒動記」（作：齋藤雅文、演出：宮田慶子）となり、近代化する明治時代を舞台に、新しいもの、大切なものを描く。中村は「今の政治や庶民とリンクするところがある。元をただしていくと、みんな庶民じゃん。一緒に頑張っていきていこうよというエネルギーがある」とメッセージをつむいだ。
第二部は「坂本冬美 Premium Stage 2025 〜綺羅星たちのうた〜」（構成・演出：さくらなな）で、坂本＆一路のデュエット、一路らのミュージカルナンバー、中村のベース演奏もあるという。坂本は「皆さんが全部受けとめてやっていただける安心感がある。ワクワクしかない」と期待を語っていた。チケット発売中。
