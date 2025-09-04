キャスター辛坊治郎氏（69）が3日、ニッポン放送「辛坊治郎ズーム そこまで言うか！」（月〜木曜後3・30）に生出演し、辞意を表明した自民党四役の去就について、今後想定されるシナリオを解説した。

自民が7月の参院選で惨敗したことを受け、森山裕幹事長をはじめ党執行部4人が2日、一斉に辞意を表明した。辞意を示したのはほか小野寺五典政調会長、鈴木俊一総務会長、木原誠二選対委員長。

一方で、惨敗について事実上、石破茂首相の責任を問う総裁選の前倒し実施について、選挙管理委員会は、意思確認の書面を8日に党本部へ提出するよう求めている。党所属の国会議員295人と、都道府県連代表者47人の過半数172人を超えれば、総裁選前倒しが8日に決定する。

こうした動きについて、辛坊氏は「あくまでも辞意を表明したというのは、言わばセレモニー、当たり前というか普通のこと。本当に辞めるのかは別問題」と、ドライに見解を語った。今後予測される流れは、石破氏による慰留を受けての続投だという。

その理由の一つとして辛坊氏は、2日に取材に応じた森山氏の談話に注目した。首相から慰留を受けた際の対応について記者団に問われ、「憶測での質問に答えることは、特に人事においてはあってはならない」と答えている。これに辛坊氏は「本気で辞めるつもりなら、慰留された場合どうしますか？と聞かれたら、慰留されても辞めるんだと、本当に辞める気があればそう言う」と指摘。「全然辞める気ねえじゃん！」とツッコミを入れつつ、「辞める気ねえじゃんと突っ込むのは簡単だけど、本人が言っているのは“辞めたい”ということなので、辞表を提出した、進退伺いを出したというのが自民党四役（の現状）」と解説した。

ポイントになるのは、石破氏が慰留を表明するタイミングだという。辛坊氏は「次のプロセスとしては、慰留しました。留まりますだけど、早めにやってしまうと、総裁選前倒しに拍車がかかる可能性がある」と推測。石破氏の続投に反対する党内から、批判の動きが強まり、総裁選前倒しの意思表明へ影響が出ることも考えられるという。そのため、「そのへんをあいまいにしたまま、来週の月曜日（8日）を迎えるか、早めにやっちゃうか。総理大臣としては一番考えているタイミングだと思いますよ」と見通した。