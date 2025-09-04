【拡大画像へ】

スクウェア・エニックスとand factoryが共同で開発しているマンガアプリ「マンガUP！」は、9月3日に大型アップデートを実施。ポイントシステムを刷新し、これまで以上に多くのチャプターを無料で楽しめる仕様へと進化した。

これに伴い、「大型アップデート記念！ログインボーナス」と「マンガＵＰ！絶対読んで欲しい！激推しマンガ読破フェス」などのキャンペーンが開催される。

主なアップデート内容

これまでのポイントシステムをリニューアル！

コインとチケットが一新。今まで貯めていたMP+は自動的に「無償コイン」として使えるようになる。

新機能「作品チケット」で毎日1チャプターが無料に

1日1チャプターが無料で読める「作品チケット」が新登場する。作品ごとに使えるので、いろいろな作品を楽しむことができる。

無料でより多くのチャプターが読めるように

各作品にはチケットチャプターとコインチャプターがある。コインチャプターは有償、無償のどちらのコインでも読むことができ、無制限に読み返すことができる。

さらに、これまでは無料で読むことができなかった最新話（コインチャプター）も、「無償コイン」で読むことができるようになる。

「大型アップデート記念！ログインボーナス」キャンペーン

ログインしたすべてのユーザーに、期限付き無償コインを1日20コインプレゼントするキャンペーンが開催される。期間中の5日間に連続ログインすると、合計100コインが手に入る。

開催期間：9月4日～9月8日

「マンガＵＰ！絶対読んで欲しい！激推しマンガ読破フェス」

マンガUP！で絶対に読んで欲しいおすすめマンガ20作品分のボーナスチケットを4日間に分けてプレゼントする。さら対象作品を読んで期限付き無償コインを最大100コイン手に入れることができるクエストも実施される。

開催期間：9月4日～9月8日