15時の日経平均は605円高の4万2544円、ＳＢＧが183.34円押し上げ 15時の日経平均は605円高の4万2544円、ＳＢＧが183.34円押し上げ

4日15時現在の日経平均株価は前日比605.44円（1.44％）高の4万2544.33円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1046、値下がりは505、変わらずは65と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を183.34円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が139.11円、ファストリ <9983>が99.67円、フジクラ <5803>が22.79円、ソニーＧ <6758>が19.58円と続く。



マイナス寄与度は37.82円の押し下げでニデック <6594>がトップ。以下、信越化 <4063>が7.43円、ファナック <6954>が5.4円、キーエンス <6861>が3.65円、良品計画 <7453>が3.65円と続いている。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位は銀行で、以下、保険、情報・通信、非鉄金属と続く。値下がり上位にはゴム製品、繊維、鉱業が並んでいる。



※15時0分5秒時点



株探ニュース

