9月1日は「防災の日」。防災グッズ、きちんと備えていますか？ 地震や洪水などの災害から家族と自分を守るためには、日頃の準備が大切です。今回は、特に欠かせない「水」のおすすめをご紹介。長期保存可能なペットボトルから、湯せんで温めることができるパウチ入り、川やため池の水を清潔な天然水にろ過する携帯浄水器まで、この機会に新しい防災グッズをチェックしてみてください！
■7年間保存で味にも自信！ 島根の純天然アルカリ水
■川やため池の水を清潔な天然水に
水の備えの選択肢も大分広がりました。賞味期限切れで買い替えの際には、新しい商品にも目をむけてみるといざという時にさらに使いやすく、安心ですね！
文＝徳永陽子