

子育てで悩んでいる方には「おやおや日記」をおすすめします（写真：GARAGE38／PIXTA）

親たるもの、みんな子育ての悩みを抱えています。本やSNSで解決法を探して、「うちの子には当てはまらないな……」と落ち込んだことはありませんか？ 元小学校教師で、特定非営利活動法人この子キャリア応援団団長の上村公亮氏は、子どもに「おや？」と思ったことを書く「おやおや日記」をオススメしています。実践した親御さんが口をそろえて「子どもとの向き合い方が変わった」という日記の書き方を、『不登校児ゼロ教師が伝える 親子の幸せな関係と居場所をつくる「子ども日記」』（著者：上村公亮、監修者：鎌田和宏）より一部抜粋・再構成のうえ解説します。

子育ての作戦会議ができる「おやおや日記」

親子関係で悩んでいる方に「おやおや日記」を勧めると、最初は「昔、日記をつけていたけど三日坊主で終わりました」と、億劫がる親御さんも多くいらっしゃいます。ところが、しばらく実践してみると、皆さん口をそろえて「子どもとの向き合い方が変わった」「自分の何が問題なのかわかった」と言われます。

日記を始める前は、見るからに悩み抜いて疲れきったような顔をされていた方が、だんだん明るくイキイキした表情になっていくのを何回も目の当たりにし、私が思っている以上の効果があるのだと実感しています。

私が親御さんからの感想で一番好きなのは、「おやおや日記は自分との作戦会議」という言葉です。

最初は感情的に書くだけでも、やがて「じゃあ、どうする？」とネクストプランを立てられるようになります。

今、立ち止まって出口が見えなくなってさまよっている方も、「おやおや日記」を書くうちに、きっとトンネルの出口を見つけられるのではないかと思います。

「おやおや日記」の書き方3ステップ

「おやおや日記」は次の3ステップで進めていきます。

．痢璽箸離據璽犬凌燭鹵罎暴沈を引くか、真ん中で折り線をつける

すべてのページで、同じように左右を分けます。

⊇颪始めるページか、行のはじめの左上に日付を書く

後から読み返して、いつごろに何があったのかを確認するために、日付を入れておくのをおススメします。

左側に子どもの行動や様子を、右側に自分の気持ち・解釈・分析を書く

この2つを分けて書くことで、事実（子どもの行動と様子）と、解釈や自分の気持ちを分けられるようになります。

たとえば、「子どもに宿題をやりなさいと言っても全然言うことを聞かない」というのは事実。それに対して「やる気がないからだ」というのは自分の解釈や感想になります。

最初はこの2つをなかなか分けられない方が多いのですが、厳密な分け方はないので、事実に解釈が混ざってしまっても問題ありません。

人に見せる日記ではないので、子どもに対して厳しい言葉ばかりになっても気にせずに、まずは自分が思っていることをすべて吐き出してみましょう。

そして、自分のどんな感情も認め、許してあげてほしいです。

日記は1日に1ページでも、数行でも、書くことが多い日は数ページにわたって書いてもかまいません。

ノートに書くと、自分も子どもも客観視できる

「おやおや日記」を続けると、皆さん自身に次のような変化が起きてきます。

＊親が自分自身を客観的に見られるようになる

スタンフォード大学のオンラインハイスクールの星友啓校長のセミナーに参加した際に、子ども日記の取り組みについてお話ししたら、「日本人は感情に流されて子育てする人が多いから、事実と感情を分けて書く日記は素晴らしいですね」とお褒めの言葉をいただきました。

事実と感情を切り分けることで、自分自身を客観的に見られるようになるのだと思います。

たとえば、「うちの子は習い事をしても全然ダメ。何もうまくならない」と感じているとします。これはどこまでが事実で、どこからが感情なのでしょう。

「何もうまくならない」と感じていても、本当にそうなのか。実際には上達するまでに時間がかかっているだけで、始めたばかりのころよりうまくなっているのかもしれません。

そうであるなら、「うまくなっていない」と感じてしまうのはなぜなのか。

それは子どもではなく自分のとらえ方の問題なのだと気づいたときから、子どもへの接し方が変わっていきます。

＊子どものとらえ方が変わる

「うちの子は明るい」「うちの子はおとなしい」のように、親は無意識に子どもをバイアスメガネを通して見ています。それが行きすぎると、「うちの子はおとなしくて友達の言いなりになっているから、イライラする」など、子どもを否定することになりかねません。

前述したように、日記を書いて客観的に見られるようになると、「おとなしいから言いなりになっていると思っていたけど、相手を傷つけたくないと考えているようだ。ムリに変えなくていいのかも？」のようにとらえ方が変わっていきます。バイアスがなくなっていくのです。

子どものとらえ方が変わると、子どもへの接し方が変わるので、子ども自身も変わっていく可能性が高くなります。

子どもをより深く観察し、親の行動につなげられる

＊子どもをよく観察するようになる

子どもは親に関心を持ってもらいたいと思っています。

そうはいっても、親にも生活があり、子どものことばかり考えていられないという現実もあります。

それでも、「おやおや日記」を書くために1日5分でも10分でも、あるいは日記を書く時間と場所を決めておき、子どものことに向き合う時間があるのとないのとでは大違いです。

「おやおや日記」を広げても、「今日は何があったっけ？」と何も思い浮かばないなら、子どもをあまり見ていないことになります。そんなときでも自分を責めないでください。「明日は見よう」と、そこから子どもの言動を観察するようになれば、それが「この子理解」へとつながります。

お子さんの表情が暗くて「元気がなさそうだな」と感じたり、「最近、学校の話題がないな」と気づいたり、お子さんが問題を抱えていることが見えてくるかもしれません。

また、初めて一人で学校に行く準備ができた、何も言わなくてもお手伝いするようになったなど、小さな変化に気づけるようになるので、子どもへの声かけも増えていくでしょう。

理解できなくても、わかろうとする姿勢が大切なのです。

＊親の行動が変わる

「おやおや日記」を書いているうちに、「自分は毎日怒ってばかりいる」「子どもの話を全然聞いてあげていない」と気づく方もいらっしゃいます。

毎日のように「今日はこんなことで怒った」「あんなことで叱った」と書いていたら、さすがに「これは怒りすぎかも」と悟るので、気を付けるようになります。

自分で気づかないと、なかなか行動や考え方は変えられないものです。日記で言語化するから、自分の行動が客観的に見えるようになるのだと思います。

＊自分自身との作戦会議ができる

親御さんから、よく「もうどうしたらいいのかわからない」という悲痛な嘆きを耳にします。





子育てで壁にぶつかり、出口の見えない迷路に入ってしまったとき。友人やSNSから体験談を聞くことはできるかもしれませんが、それが自分に当てはまるとは限りません。

そんなとき、日記で自問自答するうちに、「このまま止まっていてもいいのかな？」「どうすれば解決できるだろう？」と考えるようになります。

そうやって自分自身との作戦会議をできるのが「おやおや日記」の効果の一つ。

頭の中で悶々と悩んでいるだけでは、なかなかネクストプランを考えるところまでいかないものですが、日記で思いを吐露するうちに、問題を俯瞰して見られるようになるのかもしれません。

（上村 公亮 ： 特定非営利活動法人この子キャリア応援団団長）

（鎌田 和宏 ： 帝京大学教育学部教授、放送大学客員教授）