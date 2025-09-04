【漫画】「イチタロウ(長男)、ハウス！」つい犬に向かって子どもの名前を!!その逆も然り…に共感続出！【作者に聞く】
我が子の名前とペットの名前を呼び間違えた経験がある人は、どれほどいるだろうか？ユウコトリトリ(@yuko_toritori)さんが「子供の前とペットの名前わりと間違えがち」というタイトルの漫画をInstagramにアップするや否や「わかるー」「うちもです」という声が相次いだ。本エピソードについて、ユウコトリトリさんにさらに話を聞いてみた。
作者のユウコトリトリさんが2匹の柴犬を迎えたのは数年前のこと。それまでは「子供とペットの名前を混同するなんてありえない」と思っていたそうだが、今では子供3人と犬2匹の名前を呼び間違えることが日常茶飯事になっているという。ユウコトリトリさん曰く「自分の頭の中で同じカテゴリーに分類されているもの同士は間違えやすいんだそうです。ええ！犬たちも大切な家族ですもの！…まぁ“私の頭がポンコツだから”」と笑いながら語ってくれた。実際、「イチタロウ(長男)、ハウス！」とつい犬に向かって子供の名前を呼んでしまったこともあるそうだ。
読者からも「うちは子供全員の名前を呼んだりします。そして、本当に呼びたかった人の名前が最後に出てくる脳の不思議…」というコメントや「私は愛犬と息子を間違えますが、うちの母はよその犬と孫を間違える」など爆笑エピソードが続々と寄せられ、共感の輪が広がっている。ユウコトリトリ家では、柴犬兄と長男次男、柴犬妹と長女を間違えることが多いそうで、頭の中で性別ごとにグループ分けされているらしい。
ユウコトリトリさんは著書「カエル母さん」やブログ「カエル母さん！ときどき柴犬」、Instagramでは、子育てや柴犬との暮らしをコミカルに描いた漫画を発信して人気を集めている。くすっと笑えるユウコトリトリさんの漫画を是非一度読んで欲しい！
取材協力：ユウコトリトリ(@yuko_toritori)
