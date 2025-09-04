ニコンは9月4日（木）、ニコンプラザ東京および同大阪でミラーレスカメラ「Zf シルバー」の先行展示を開始した。営業時間は10時30分～18時30分。

9月26日（金）に発売を予定している「Zf」の新色となるシルバーモデルについて、タッチ＆トライが可能。メモリーカードを持参すれば、撮影データも持ち帰れるという。

会場には、ニコンプラザでしか見られないという開発段階のサンプル品も用意。シルバー塗装の検討色サンプルや、トップカバーの塗装試作などが見られるとしている。

人工皮革部分を張り替えられるプレミアムエクステリアのモックも展示。キャンペーンの対象になっている5色と、ニコンダイレクト限定「コニャックブラウン」を加えた全12パターン（ボディカラー2色×エクステリア6色）を用意している。

また、「Zf」で撮影した作品展示も実施。Kimura Hinami氏、藤澤一氏、yomowasa氏の作品を、パネルや場内モニターで見られる。

新色シルバーの発売記念キャンペーンとして、タッチ＆トライ体験後、SNSで指定の投稿をすると「NIKON PLAZAロゴ入りウォーターボトル」をプレゼントする。