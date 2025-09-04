国分太一降板の『世界くらべてみたら』10月期以降も放送へ
TBSは4日、同局内で『2025年10月期番組改編説明会』を実施した。TOKIO・国分太一のコンプライアンス違反事案をめぐり、国分がレギュラー出演していた『世界くらべてみたら』（毎週水曜 後7：00）からの降板を発表していたが、番組については10月期以降も放送することが発表された。
【写真】5月放送の『DASH!!』では…72日の苦労が水の泡になる“ピンチ”に直面していた国分太一
国分をめぐっては6月20日、日本テレビが、過去にコンプライアンス上の問題行為が複数あったことを確認したとし、同局のバラエティー番組『ザ！鉄腕！DASH!!』の降板を発表。
『世界くらべてみたら』については6月24日付で「国分太一さん出演番組について」とする文章を掲載。「6月20日（金）、国分太一さんがコンプライアンス違反を理由に無期限で全ての活動を休止することを発表しました。これを受け、当社として状況を総合的に判断した結果、MCとして出演中の『世界くらべてみたら』からの降板を決めました。すでに収録済みのものは、出演部分をカットして放送します」と伝えた。
