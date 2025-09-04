TBSは4日、10月期改編説明会を東京・赤坂の同局で行い、13日に開幕する「東京2025世界陸上」に言及した。東京2025世界陸上スペシャルアンバサダーの織田裕二とTBS世界陸上アンバサダーの今田美桜がVTRでサプライズ登場した。

TBSは13日から21日にかけて東京・国立競技場で開催される世界陸上をゴールデンタイムを中心に連日生中継する。世界陸上が東京で開催されるのは1991年以来、34年ぶり。世界のトップアスリートが国立競技場に集い、世界一をかけて戦う。織田が東京2025世界陸上スペシャルアンバサダー、今田がTBS世界陸上アンバサダー、「＆TEAM」のKがTBS世界陸上応援サポーターを務める。

七澤徹プロデューサーは「今田美桜さんは1997年生まれ。TBSが世界陸上を中継したのが同年。その初回から織田裕二さんがMCを務めていましたけれども、そんな織田さんと一緒に世界陸上を盛り上げられるのが不思議」と感慨深げに語った。

織田と今田はVTRでコメントを寄せた。今田は「織田さんもかなりいろんな所で見るので、織田さんを見るといよいよだなと。わくわくしてます」と胸を膨らませた。注目選手に女性800メートル日本記録保持者の17歳の久保凛を挙げ、「注目してます。自分の17歳を考えたら想像できないストイックさ」と敬意を払った。

織田は女子400メートルハードルの世界記録保持者ながら女子400メートルに出場するシドニー・マクロ―フリン（アメリカ）について、「現チャンピオンだし世界記録保持者でもあるのに、彼女が自分の競技を捨てて400っていう実は全くの別競技にトライするっていうのは、すごいなと。なんかやってくれるんじゃないか。ポテンシャル秘めた選手。絶対見てください！」と興奮げに語った。