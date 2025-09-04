V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）のフラーゴラッド鹿児島は3日（水）、2025-26シーズンよりファン名称を『フラゴラフェザー』とし、今シーズンの公式ファンクラブの募集を開始したことを発表した。

今シーズンよりF鹿児島のファン名称は『フラゴラフェザー』に決定。この名称には「羽（フェザー）が集まり、翼（ウイング）になり、フラゴラをさらに飛躍させる」、「羽＝軽やかさ、自由、希望、飛翔などのイメージ」といった思いが込められている。

またキーメッセージは『YOU, BECOME OUR WINGS. -フラゴラフェザーの声援が、私たちの翼となる-』に決定した。今後はフラゴラフェザー企画など、さまざまな計画をしているとのことだ。

そして、ファン名称決定に伴い今シーズンの公式ファンクラブの募集も開始された。GOLD会員、BLUE会員、RED会員、KIDS会員の4種が用意されており、それぞれ会費は、33,000円、11,000円、3,500円、2,000円となっている。

入会者には、全会員共通で特典として会員証贈呈・ホームゲーム先行入場・会員限定イベント参加権・会員証カードホルダーが用意されているほか、GOLD会員にはベースボールシャツ（フリーサイズ）、BLUE会員にはツインメガホンが限定で配布される。

これらの限定特典は、10月12日（日）までにファンクラブに入会することで開幕戦までに受け取ることが可能となっている。なお、当初GOLD会員は先着50名限定となっていたが、好評につき増枠しているとのことだ。