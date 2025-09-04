2日に最終回を迎えたTBS連続ドラマ「初恋 DOGs」の公式インスタグラムが4日までに更新され、主演を務めた女優・清原果耶（23）らメインキャストの3ショットが公開された。

同アカウントは「最終回ご視聴ありがとうございました！」「恋をこじらせた3人の国を越えたラブストーリーいかがでしたか？」とコメントし、清原を中央に韓国俳優のナ・イヌと俳優の成田凌らが並んだ3ショットを公開。

同作は、清原が演じる愛を信じないクールな弁護士・愛子と、成田演じる動物しか愛せないこじらせ獣医・快の“愛犬”同士が恋に落ちたことをきっかけに始まるというラブストーリー。2人の前に現れる韓国人御曹司・ソハを、日本のドラマ初出演となる韓国俳優ナ・イヌが演じた。

この投稿にフォロワーからは「楽しい幸せな夏のドラマでした」「終わってしまって寂しすぎます」「たくさん感動して泣きました」「また続編待ってまーす」「大好きな３人が来週から見られない」「ナイヌさん ほんまに 日本のドラマに出演して下さりありがとうございます」「みなさん！お疲れ様でした」などのコメントが寄せられた。