【大雨警報】宮崎県・国富町、高鍋町、新富町、川南町に発表 4日14:54時点
気象台は、午後2時54分に、大雨警報（土砂災害）を国富町、高鍋町、新富町、川南町に発表しました。また洪水警報を宮崎市に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】宮崎県・国富町、高鍋町、新富町、川南町に発表 4日14:54時点
南部平野部、北部平野部では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■宮崎市
□大雨警報
・土砂災害
4日夕方から4日夜遅くにかけて警戒
・浸水
4日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 4日夕方
4日夜のはじめ頃にかけて警戒
■延岡市
□大雨警報
・土砂災害
4日夕方から5日未明にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 4日夕方
■日南市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
4日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 4日夕方
■西都市
□洪水警報
4日夜のはじめ頃にかけて警戒
■国富町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
4日夕方から4日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 4日夕方
□洪水警報
4日夜のはじめ頃にかけて警戒
■高鍋町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
4日夕方から5日未明にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 4日夜のはじめ頃
■新富町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
4日夕方から5日未明にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 4日夜のはじめ頃
■川南町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
4日夕方から5日未明にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 4日夜のはじめ頃
■都農町
□大雨警報
・土砂災害
5日未明にかけて警戒
・浸水
4日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 4日夕方
□洪水警報
4日夜のはじめ頃にかけて警戒