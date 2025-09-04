TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後2時54分に、大雨警報（土砂災害）を国富町、高鍋町、新富町、川南町に発表しました。また洪水警報を宮崎市に発表しました。

南部平野部、北部平野部では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■宮崎市
□大雨警報
・土砂災害
　4日夕方から4日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　4日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　4日夕方

□洪水警報【発表】
　4日夜のはじめ頃にかけて警戒

■延岡市
□大雨警報
・土砂災害
　4日夕方から5日未明にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　4日夕方

■日南市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　4日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　4日夕方

■西都市
□洪水警報
　4日夜のはじめ頃にかけて警戒

■国富町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　4日夕方から4日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　4日夕方

□洪水警報
　4日夜のはじめ頃にかけて警戒

■高鍋町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　4日夕方から5日未明にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　4日夜のはじめ頃

■新富町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　4日夕方から5日未明にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　4日夜のはじめ頃

■川南町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　4日夕方から5日未明にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　4日夜のはじめ頃

■都農町
□大雨警報
・土砂災害
　5日未明にかけて警戒
・浸水
　4日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　4日夕方

□洪水警報
　4日夜のはじめ頃にかけて警戒