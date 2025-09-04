気象台は、午後2時54分に、大雨警報（土砂災害）を国富町、高鍋町、新富町、川南町に発表しました。また洪水警報を宮崎市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】宮崎県・国富町、高鍋町、新富町、川南町に発表 4日14:54時点

南部平野部、北部平野部では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■宮崎市

□大雨警報

・土砂災害

4日夕方から4日夜遅くにかけて警戒

・浸水

4日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 4日夕方





□洪水警報【発表】4日夜のはじめ頃にかけて警戒■延岡市□大雨警報・土砂災害4日夕方から5日未明にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 4日夕方■日南市□大雨警報・土砂災害・浸水4日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 60mmピーク時間 4日夕方■西都市□洪水警報4日夜のはじめ頃にかけて警戒■国富町□大雨警報【発表】・土砂災害4日夕方から4日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 4日夕方□洪水警報4日夜のはじめ頃にかけて警戒■高鍋町□大雨警報【発表】・土砂災害4日夕方から5日未明にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mmピーク時間 4日夜のはじめ頃■新富町□大雨警報【発表】・土砂災害4日夕方から5日未明にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mmピーク時間 4日夜のはじめ頃■川南町□大雨警報【発表】・土砂災害4日夕方から5日未明にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mmピーク時間 4日夜のはじめ頃■都農町□大雨警報・土砂災害5日未明にかけて警戒・浸水4日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 60mmピーク時間 4日夕方□洪水警報4日夜のはじめ頃にかけて警戒