ChatGPTに追随する形で、GoogleもついにGemini AIの「記憶」機能を全ユーザーに拡大しはじめました。

これまでのGeminiとのチャットは、それぞれが独立しており、会話間でデータが共有されることはほとんどありませんでした。

しかし、ここ数カ月でその境界線は曖昧になりつつあります。

💡この記事のポイント Google Geminiの新機能は、過去の会話を「記憶」し、今後の回答をパーソナライズする。しかも、デフォルトで有効。ユーザーが何を記憶させるかコントロールできない「ブラックボックス」仕様で、プライバシーや使い勝手に懸念の声も。全体設定での無効化や、履歴からの個別削除、一時的な会話モードの使用など、プライバシーを守るための対策は可能。 Google Geminiの新機能は、過去の会話を「記憶」し、今後の回答をパーソナライズする。しかも、デフォルトで有効。ユーザーが何を記憶させるかコントロールできない「ブラックボックス」仕様で、プライバシーや使い勝手に懸念の声も。全体設定での無効化や、履歴からの個別削除、一時的な会話モードの使用など、プライバシーを守るための対策は可能。

新たに導入される「パーソナルコンテキスト」って？

今年2月、Googleは有料版ユーザー向けに限定的な記憶機能を導入。これは過去の会話を参照し、要約する手助けをしてくれるものでした。

そして今、その記憶機能が「パーソナルコンテキスト」という、より個人に寄り添った形で全ユーザーに展開されようとしています。

この新機能は、過去の会話のキーポイントを記憶し、それを使って新しいチャットをパーソナライズするというもの。

もちろん、プライバシーや使い勝手の懸念から、誰もが歓迎するわけではないでしょう。しかしGoogleはこの新機能に自信を持っており、（一部の国を除いて）全ユーザーに対してデフォルトで有効にしています。

一度きりの会話をしたい場合は、同じく新しく追加されはじめた「テンポラリーチャット（一時チャット）」機能を使うことも可能。

幸い、もしこの機能が自分には合わないと感じても、無効にする方法が用意されています。

日本版編集部注：「パーソナルコンテキスト」機能、「テンポラリーチャット（一時チャット）」機能は段階的な提供を予定しており、8月19日現在、まだ日本では提供されていません。

ユーザーがコントロールできないパーソナライズ

Geminiの新しい記憶機能（そしてAIがチャットを記憶すること全般）は、データプライバシー、セキュリティ、そしてコントロールに関する懸念を提起します。

Googleが描く「便利な未来」と、その裏側

Googleは、この機能の利点を次のように説明しています。

たとえば、あなたが以前、Geminiに「ノンフィクションの本を要約して」と頼んだとします。次に本を推薦してほしいと頼むと、「以前に議論した本と似たテーマのものを提案するかもしれません」とのこと。

同様に、以前アメコミについて調べたことがあれば、誕生日パーティーのアイデアを求めた際に「アメコミがテーマのパーティーを提案してくれる」といった具合です。

しかし、過去のチャット内容が新しい会話に影響を与えてほしくない場合や、Googleに一時的な興味を記憶されたくない場合には、これは問題となり得ます。

ユーザーにはコントロール不能な「ブラックボックス」

もう1つは使い勝手の問題、つまり保存されるデータをユーザーがコントロールできない点です。

この新しいパーソナライズ機能は、ユーザーによるカスタマイズができません。

Geminiには、文書のテンプレートなど、AIに覚えておいてほしい事柄を明示的に伝え、新しい会話で参照させることができる強力な「保存済み情報」機能がすでに存在します。このリストはユーザー自身が編集・設定可能です。

しかし、新しい「パーソナルコンテキスト」機能はブラックボックス。GeminiのAIが何を記憶し、それがどのように新しい会話に反映されるのかを、ユーザーはコントロールできないのです。

この点を踏まえた上で、基本的な注意点として、GeminiやほかのAIチャットボットに個人情報や機密情報を共有すべきではありません。しかし、それだけでは不十分だと感じるなら、この機能を完全に無効にすることもできます。

機能を無効にする手順

前述の通り、この新機能は現在、全ユーザーに向けて有効化が進められています。ただし、全世界で段階的に展開されているため、自分のアカウントに反映されるまでには数週間かかるかもしれません。

なお、18歳未満のユーザーや、職場または学校のGoogleアカウントでサインインしている場合、この機能は利用できません。

また、Googleによると欧州経済領域（EEA）、スイス、英国でも利用不可とのこと。

まずGemini 2.5 Pro モデルから展開され、その後2.5 Flashモデルにも順次導入される予定です。

この機能を無効にする手順は以下の通り。

ウェブ版のGeminiまたはGeminiアプリで「設定」画面を開く「Personal Context（パーソナルコンテキスト）」の項目に移動「Your past chats with Gemini（Geminiとの過去のチャット）」という機能のスイッチをオフに切り替える ウェブ版のGeminiまたはGeminiアプリで「設定」画面を開く「Personal Context（パーソナルコンテキスト）」の項目に移動「Your past chats with Gemini（Geminiとの過去のチャット）」という機能のスイッチをオフに切り替える

これで、Geminiが過去のチャットを新しい回答に反映させることがなくなります。

履歴の個別削除と一時チャットの仕方

会話履歴を個別に削除する方法

もし、特定の会話だけをパーソナライズの対象から外したい場合は、その会話履歴を削除することも有効です。

「設定」から「アクティビティ」へ移動すると、保存されているすべてのプロンプトが表示される削除したいプロンプトの横にある「X」アイコンをクリックポップアップが表示されたら「削除」をクリックすると、アクティビティ履歴からそのやり取りが削除される 「設定」から「アクティビティ」へ移動すると、保存されているすべてのプロンプトが表示される削除したいプロンプトの横にある「X」アイコンをクリックポップアップが表示されたら「削除」をクリックすると、アクティビティ履歴からそのやり取りが削除される

「パーソナライズ機能は維持しつつ、時々、まっさらな状態で会話をはじめたい」というニーズに応えるのが新しい「テンポラリーチャット（一時チャット）」機能。

ChatGPTと同様、テンポラリーチャットはチャット履歴に保存されず、Geminiのアクティビティにも表示されません。もちろん、パーソナライズやGoogleのAIモデルのトレーニングにも使用されることはありません。

ただし、Googleによると、ユーザーからのフィードバックを処理するために、一時的なチャットは72時間保存されるとのことです。

テンポラリーチャットを開始するには、サイドバーを開き、「チャットを新規作成」ボタンの隣に追加された点線の「メッセージ」アイコンをクリックします。

