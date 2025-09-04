世界選手権

バレーボール女子の世界選手権は3日、タイで準々決勝が行われ、日本がオランダに3-2（20-25、25-20、22-25、25-22、15-12）で勝利し、準決勝に進出した。試合中には思わぬアクシデントも発生。視聴者を笑わせていた。

珍事が起きたのは第3セット、日本が0-1で追いかける場面。ワンタッチを狙ったオランダの高めのスパイクが日本のブロックに触れずに通過。コート近くにいたフェルハト・アクバシュ監督の腹部あたりに直撃した。アクバシュ監督は「大丈夫だ」というように右手を挙げてアピールしていた。

国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」の動画配信サイト「VBTV」の中継などでも映っていたシーンにネット上の日本のファンも反応。「笑っちゃいけないんだろうけど笑うわ！笑」「1人で電車乗ってる時に見たらアカンやつやった」「アクバシュに直撃www逃げてwww」「アクバシュ監督打ち抜かれた（笑）お腹に直撃」と笑いが漏れていた。

日本は和田由紀子が4本のサービスエースを含め、両軍トップの27ポイントを決めるなど躍動。主将の石川真佑も2つのブロックなど26得点で貢献した。準決勝は、米国―トルコ戦の勝者と対戦する。



（THE ANSWER編集部）