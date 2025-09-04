乃木坂46久保史緒里「ナイナイANN」出演秘話回顧 ナインティナイン不在でタイトルコールも実施「本当にいいのかな」
【モデルプレス＝2025/09/04】乃木坂46の久保史緒里が、3日放送の「乃木坂46のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週水曜25時〜）に出演。8月28日放送の「ナインティナインのオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週木曜25時〜）にゲスト出演した際の裏話を明かした。
【写真】久保史緒里「ナイナイANN」でのオフショット
「ナインティナインのオールナイトニッポン」に3年連続でゲスト出演している久保。8月28日の放送では「ナイナイ縁日」として、お祭りを実施し、久保をもてなす企画が行われた。
しかし、冒頭ではナインティナインの2人が「祭り」の準備のためスタジオに不在という同ラジオでは初の形でのスタートに。また、ゲストの久保がタイトルコールを行う一幕があり「なぜか私がタイトルコールまですることになるっていう…。31年とかでしょ？あの長い歴史の中で、そのタイトルコールを私がするっていう」と久保自身も驚きがあったと回顧した。
また、その際「タイトルコールを聴く側になる感覚って、初めてよなぁ」と矢部浩之が言っていたことを後から知ったという久保は「びっくりだよね…本当にいいのかな、っていう感じのスタートでした」と振り返った。
縁日を楽しむ場面では、青汁をシロップ代わりにし、大葉が混じったかき氷（草氷）を岡村隆史からふるまわれていた久保。ナインティナインの2人からは放送中「嫌でも食べてくれるからいいよね」と絶賛もされていたが、この日は改めてその味について「『草氷』すごかったね」「やばかったですね」としみじみ口にした。
CM中には「削っていろんな草をかけたかき氷を持った岡村さんが私のところにきて、こそっと『一番信頼できる人誰や？』って」と岡村隆史が「草氷」を手に久保に尋ねにきたとも回顧。久保が答えるまでもなく、同行したスタッフの中から「マネージャーです！」と発言したため、「乃木坂のマネージャーさんのところに岡村さんが届けに行ってくださって。食べてましたね」とマネージャーまで巻き込まれていたという。久保は「めちゃくちゃ面白かったな〜」とゲスト出演を振り返っていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
