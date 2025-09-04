妻夫木聡主演・新日曜劇場キャスティング秘話明らかに「すごい奇跡が起きた」【ザ・ロイヤルファミリー】
【モデルプレス＝2025/09/04】TBSは2025年9月4日、同局にて2025年10月期番組改編説明会を実施。俳優の妻夫木聡が主演を務めるTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（毎週日曜よる9時〜／10月スタート）のキャスティングについて語った。
本作には妻夫木をはじめ、俳優の佐藤浩市、松本若菜、沢村一樹、物語の鍵を握る重要な役どころとしてSnow Manの目黒蓮が登場する。
◆TBS「ザ・ロイヤルファミリー」秘話
本作のプロデューサーを務める加藤章一は、本作のキャスティングについて「今回、キャスティングがとてもうまくいきました。僕たちが第一希望で候補を出させていただいた方、ほぼすべての方に一発で出演（許可）をしていただきました」と報告。続けて「僕もプロデューサー20年くらいやっておりますけど、これは初めてのことですごい奇跡が起きたなと思っております。イケメン、イケオジだらけを集めさせていただいたので女性の方に非常に楽しんで観ていただけると思います」と熱弁した。
◆妻夫木聡主演「ザ・ロイヤルファミリー」
原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説「ザ・ロイヤルファミリー」（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっている。
大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木が演じるほか、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠といった豪華キャストが出演する。（modelpress編集部）
◆TBS、2025年10月は「積極的無改編の秋」
TBSテレビの2025年10月改編では、「積極的無改編の秋」としてレギュラー番組の強化を目指していく。改編率は全日2.13％、ゴールデンタイム（19時〜22時）4.29％、プライムタイム（19時〜23時）10.18％（2025年9月3日現在）である。なお、改編方針についての説明を行ったのはコンテンツ戦略部長の三島圭太、番組についてはコンテンツ戦略部・企画プロデュース室長の寺田淳史。司会進行は同局アナウンサーの上村彩子が務めた。（modelpress編集部）
