森絵梨佳、長男のための手作り弁当公開「口が達者な息子とバチバチしそうになる」夏休みを回顧
【モデルプレス＝2025/09/04】モデルの森絵梨佳が9月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】森絵梨佳、彩り豊かな「本日の小学生弁当」披露
森は「本日の小学生弁当」と添え、息子のために作った弁当を公開。ひじきご飯、つくね、オクラなどが彩り豊かに詰められている。また「夏休みは子供と接する時間が長いので、口が達者な息子とバチバチしそうになるのですが、あっ、そろそろヤバいなと察する息子は『ママ！（怒りを）飲み込んで！！苦いけどね！！飲み込んで！』と言ってきて、笑えたらいいんだけど、時には飲み込めない夏休みでした」と回顧。「でも楽しい夏休みだったので、また書きます」としている。
この投稿に、ネット上では「お弁当今日も美味しそうです」「栄養たっぷり」「夏休みお疲れ様です」「共感する」などのコメントが寄せられている。
森は2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
