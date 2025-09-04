YouTuberコノリリ・コノミ、タトゥー際立つビキニ姿に反響「可愛い」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2025/09/04】YouTuberコンビ・コノリリのコノミ（Conomi）が3日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美人YouTuber、数か所タトゥー際立つビキニ姿
コノミは「滑り込みぎりぎりサマー」とコメントし、タトゥーが際立つ黄色いビキニ姿でくつろぐ様子を披露。夏の終わりを惜しむように、トロピカルドリンクを手にリラックスした時間を楽しんでいる。
この投稿に、ファンからは「夏の終わり惜しい」「ビキニ似合ってる」「まだまだ夏気分」「可愛い」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆コノミ、ビキニ姿で夏満喫
