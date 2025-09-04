可愛さ満点の「キャラキーホルダー」→【セリア】なら110円だとぉぉぉッ！？

癒しと元気をくれるディズニーキャラクターたちを、毎日のお供にするなら【セリア】をチェックしてみて。さまざまなラインナップで、どれも110円でゲットできるんです。編集部がリサーチする中で発見したのは、バッグや鍵などにつけて楽しめる「キーホルダー」。リフレクターやミラーなど、ただのキーホルダーでは終わらない機能面にも注目です。

「ベイマックス」がキュートなハート型キーホルダーに

【セリア】「リフレクターキーホルダー/ベイマックス」\110（税込）

真っ赤なハートが目を引くキーホルダーは、さりげなく浮かび上がる「ベイマックス」の柄がポイント。凹凸で表現されたキャラクターなので、ポップすぎるデザインに抵抗がある人でも取り入れやすそうです。バッグやポーチに付ければ、遊び心と可愛げをさりげなくプラス。さらに、リフレクター仕様だから、夜道や暗い場所を歩くときも心強いかも。

「101ワンちゃん」キーホルダーはミラー付きが嬉しい！

【セリア】「101 ボールチェーン付きミラー」\110（税込）

「101匹わんちゃん」のキーホルダーは、スクエア型で存在感たっぷりなアイテム。反対側は小さなミラー付きで、ちょっとした身だしなみチェックに最適。遊び心のあるデザインながら実用性も兼ね備えているから、よく使うバッグにつけておくと便利かも。ボールチェーンまでついて\110（税込）という、コスパの良さもポイントです。

