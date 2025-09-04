ディズニー実写最新作『シャッフル・フライデー』、リンジー・ローハンが体を張ったコミカルなシーン解禁！
リンジー・ローハンとジェイミー・リー・カーティスがダブル主演を務めるディズニー最新実写映画『シャッフル・フライデー』より、リンジーが体を張ったエモさMAXのコミカルな本編シーンが解禁された。
【動画】リンジー・ローハンがブリトニー・スピアーズの楽曲で渾身のセクシーポーズ？ 『シャッフル・フライデー』本編シーン
本作は、『リロ＆スティッチ』『ハイスクール・ミュージカル』『ハンナ・モンタナ』など数々の大ヒット作を手がけてきたディズニーが贈る最新実写映画。ママ、おばあちゃん、私―3世代の体が入れ替わって巻き起こる大混乱を描いた、笑って泣けるハートフル・コメディーだ。
シングルマザーのアンナ（リンジー・ローハン）、家族を支える祖母のテス（ジェイミー・リー・カーティス）、娘のハーパー（ジュリア・バターズ）、そして婚約者の娘のリリー（ソフィア・ハモンズ）。怪しい占いをきっかけに母と娘、祖母と義理の孫娘が入れ替わってしまった金曜日（フライデー）を描いた本作。
元に戻る方法を探す4人だが、学校の同級生で、犬猿の仲であるハーパーとリリーは、このシャッフル（入れ替わり）を利用して、それぞれの母と父の結婚を阻止する計画を思いつく。
アンナが放置していたSNSアカウントから元カレのジェイクの居場所を突き止めた2人は、彼が経営するレコードショップへと向かう。“自称・恋愛経験豊富”なリリー（体はテス）が、ハーパー（体はアンナ）に「髪をバサっと！」「もっと大胆に動いて！」「ウィンク！」と、イヤホンを使って次々に指令を出すが、サーフィン一筋の体育会系女子・ハーパーの渾身の誘惑はただ、ジェイクを困惑させるばかり。空回りするハーパーに「最高！」とコメントしているリリーの恋愛経験も、少々怪しいと疑わざるを得ない。遂には「唇を噛んで！」と言われると、なぜか上唇を噛んで、変顔を披露してしまう始末。
リンジーとジェイミーのコミカルな演技に加え、BGMはなんとブリトニー・スピアーズのデビューシングル「Baby One More Time」。リンジーとブリトニーという2000年代のアイコンが並ぶという、エモさMAXのシーンとなっている。
映画『シャッフル・フライデー』は、9月5日より全国公開。
