花澤香菜、スタジオ内で思わず“悲鳴” おしゃれ目的のサングラスに頭を悩ます
【写真】蜜璃ちゃん再現！カラフルな髪＆羽織姿の花澤香菜
同番組は、“お酒の席が盛り上がれば何をしゃべってもOK”というルールの下、普段言えないような悩みや失敗談、心に秘めた本音を語り合うトークバラエティー。今回は、千鳥のノブと大悟、そしてゲストに伊藤俊介（オズワルド）、犬飼貴丈、近藤春菜(ハリセンボン)、鈴木Mob. (煌めき☆アンフォレント)、當間ローズ、花澤香菜（※五十音順）が登場。円卓を囲み、それぞれの好きな酒で乾杯し、宴（うたげ）がスタート。番組特製の“酒瓶ルーレット”でトークの順番を決定する。
かわいいサングラスをみつけて購入したものの、なかなかアフレコスタジオに着けたままは入れずにいるという花澤。おしゃれ目的でサングラスをして現場に登場し、調子に乗っていると思われてウワサが回るのが怖いのだという。
大悟や伊藤も、劇場にサングラスをしていくのは難しいと賛同する中、犬飼は、自分が撮影現場にサングラスをしていった際のエピソードを披露する。
なかなか背中を押してくれるアドバイスが出ない中、実物を持参していた花澤が、サングラスをかけて仕事場に登場する練習を試みるが一同の反応はいまひとつ。すると當間が花澤のサングラスを借りて、手本を見せると立ち上がる。その後、花澤が思わず悲鳴を上げる展開に。當間がみせた手本とは果たして…。
