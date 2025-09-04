藤井 風が『徹子の部屋』に出演決定 “興味津々”黒柳徹子との注目トーク じっくり自身を語る番組は初
シンガーソングライターの藤井 風が、9月8日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』に初出演することが決定した。
【写真】トーク中にかわいらしい表情を見せる藤井 風
藤井は、9月5日に全編英語詞で構成された約3年ぶりの3rdアルバム『Prema』をリリース。7月、8月にはヨーロッパ＆北米ツアーを開催し、ビリー・アイリッシュのワールドツアー『HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR』埼玉・さいたまスーパーアリーナ公演への出演、9月6日放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）への初出演も控えるなど、注目を集める中での登場となる。
番組では、かねてより藤井に“興味津々”だったという黒柳徹子とのトークが実現。SNSへの投稿から世に見出された藤井が、「岡山から出んでええ」と語った父の言葉の真意を心に留め、努力を重ねてきた思いを語る。ほとんどテレビに出演しない藤井にとって、自身をじっくりと語るトーク番組は初となる。
スターとなった今も「新しいものを取り入れたい」と、さまざまなジャンルや時代を彩る楽曲を聴き込み、聴いた曲はすぐに演奏して自身の中に取り込むという。「人間ジュークボックス」とも評される藤井の、ありのままの語りに注目が集まる。
【写真】トーク中にかわいらしい表情を見せる藤井 風
藤井は、9月5日に全編英語詞で構成された約3年ぶりの3rdアルバム『Prema』をリリース。7月、8月にはヨーロッパ＆北米ツアーを開催し、ビリー・アイリッシュのワールドツアー『HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR』埼玉・さいたまスーパーアリーナ公演への出演、9月6日放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）への初出演も控えるなど、注目を集める中での登場となる。
スターとなった今も「新しいものを取り入れたい」と、さまざまなジャンルや時代を彩る楽曲を聴き込み、聴いた曲はすぐに演奏して自身の中に取り込むという。「人間ジュークボックス」とも評される藤井の、ありのままの語りに注目が集まる。