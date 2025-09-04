俳優の小澤征悦（51）が4日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。4年前に結婚した妻との生活について語った。

最近は作曲やギター、歌の活動に凝っているという小澤。公私で交流があるという俳優・佐藤浩市が、コロナ禍に始めた歌手活動に触発され、2年前からはボイストレーニングも受け始め「新たに楽しくなったところ」と語った。

2021年9月に、NHKの桑子真帆アナウンサーと結婚。自身がファンというサザンオールスターズにちなみ「うちの原坊」と呼んでいることを明かし、「真帆もピアノが弾けるんで、僕がちょっとギターを弾いて、彼女のほうがうまいんで合わせてくれて」と告白。「うちに音楽室って呼んでる寝室にピアノがあって、2人でセッションというか遊んでます」と話した。

桑子アナの腕前は「クラシックも弾けますし、月光とか綺麗な曲も弾ける」と説明。「俺がやりたいブルースも、楽譜を見れば彼女が合わせられるんで、めちゃくちゃ楽しいです」と笑顔を見せた。

司会の黒柳徹子が「よく結婚にこぎ着けられましたね」と感心すると、小澤は思わず「いや、ホントよ」とポロリ。「よく俺なんかっていう、ホントありがたい気持ちでいっぱいで。自分なんかもう全然アレですけど、尊敬出来る方。料理とか、彼女も忙しいんですけど、（自分も）もちろん気づけばやってますけど、凄く感謝してます」と打ち明けた。

そして「教えられることのほうが多いんじゃないですかね」と続け、自身も料理経験はあるものの、「まあ男の料理ですよ」と謙そん。「野菜炒めて肉を炒めて混ぜるとか、いろんなものを鍋に放り込んで食べるみたいなのをやってた。全然彼女はもっと手の込んだ、揚げ物も俺なんかやったこともないけど出来るし、凄いなって」と語っていた。