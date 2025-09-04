バレー女子元日本代表の木村沙織さんが４日、自身のインスタグラムに新規投稿。ＴＢＳ・安住アナとの２ショットを公開した。

３日に安住アナと「Ｔｈｅ Ｔｉｍｅ」で共演した木村さん。スタジオで記念撮影を行ったが、遠近法で同じ身長に見える２ショットをアップ。満面の笑みを浮かべながらピースサインをしている。

昨年は足元を消した２ショットを投稿し、安住アナの背伸び疑惑が話題となった。身長１８５センチの木村さんと１７４センチの安住アナ。今回はきっちり並んだショットもアップし、実際は木村さんが頭一つ抜け出た形になっている。

「朝の＠ｔｈｅｔｉｍｅ＿ｔｂｓもありがとうございました」と綴り、余談として「あまり仕事について連絡をしてこない母から珍しく”爽やかでよかったよ”とＬＩＮＥがきていました うちの母、安住アナが大好きなので自分が会ったかのように嬉しかったようです お仕事を通してちょっとした親孝行もできたみたいで私も嬉しかったです、ありがとうございました」と感謝のメッセージを記した。世界選手権を戦っている女子日本代表は１５年ぶりに３４強へ進出。木村さんは２０１０年大会でエースとして活躍しており「いよいよこっから！頑張れニッポン」とエールをつづっていた。