Instagramに投稿されたのは、ワンコと飼い主さんの人間同士のようなやりとりです。ワンコが会話ボタンを使って名前を呼んだ時に、飼い主さんが目をそらしてスルーしてみたら…？

投稿は記事執筆時点で16万3000回再生を突破し、「すごい」「会話のキャッチボールができてる」といった声が寄せられています。

【動画：『会話ボタン』で犬に名前を呼ばれたので、目をそらしてみた結果…まさかの『人間のような行動』】

ワンコに呼ばれた時、目をそらしてみたら…？

日頃からボーダーコリーの「サンゴ」くんと飼い主さんは、押すと録音しておいた音声が流れるボタンを使って会話をしているそうです。

この日もサンゴくんはボタンを押して、「えり」と飼い主さんのお名前を呼んだとか。さらに2回ボタンを押して、「えり」「えり」と呼び続けるサンゴくん。どうやら何か要求があるようです。

そして飼い主さんと目が合うと、サンゴくんはニコッと笑顔を見せて近づいてきたといいます。

その嬉しそうな姿が可愛くて、ちょっぴり意地悪をしたくなった飼い主さん。わざと目をそらし、サンゴくんを無視してみたそう。

人間のような行動が可愛い

するとサンゴくんは会話ボタンの方へ戻っていき、「えり」「えり」「えり」と何度もボタンを押して、飼い主さんをしつこく呼び続けたとか。

飼い主さんをじっと見つめるお目目は、「ボクはしつこいぞ～。いつまで無視していられるかな？」と言わんばかり。まるで頑固な人間のような行動が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

最後にサンゴくんは「えり」と「ボール」という2つのボタンを押して、「一緒にボールで遊びたい」と伝えてきたそう。飼い主さんはサンゴくんの意思の強さに負けて、ボール遊びに付き合ってあげることに。

会話のキャッチボールも、ボールのキャッチも得意！？

飼い主さんが「いいよ、やる？ボール持ってきて」と声をかけると、首を傾げながらお話を聞いた後で、「ボールどこだろう？」とキョロキョロしはじめたサンゴくん。

しばらくしてボールを見つけ出し、飼い主さんのもとに持ってきてくれたとか。しっかり言葉が通じているところがすごいです！

そして飼い主さんがボールを投げてあげると、サンゴくんはぴょんっとジャンプして見事にキャッチし、最後は得意げなお顔を見せてくれたとのこと。会話のキャッチボールだけでなく、ボールをキャッチするのも上手なサンゴくんなのでした。

この投稿には「可愛すぎる」「天才」「やっぱ賢すぎる」「進化がすごい！会話できるんですね」といったコメントが寄せられています。

サンゴくんのお利口さんで可愛い姿や、飼い主さんとの微笑ましいやりとりをもっと見たい方は、Instagramアカウント「sango_ek」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「sango_ek」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。