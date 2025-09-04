Instagramに投稿されたのは、ドアの前でパパの帰りを待つ女の子と大型犬の姿です。嬉しそうに今か今かと待ち続け、パパの姿が見えると……？あまりに尊いその反応は記事執筆時点で39万回以上再生され、「2人とも愛おしい」「こんなに可愛い2人のお出迎えがあれば１秒でも早く帰りたくなりますね」などの声が寄せられています！

【動画：ドアの前でパパの帰りを待つ『女の子と大型犬』→帰ってきた瞬間…愛おしくてたまらない『おかえりなさい』】

パパの帰りをワクワクしながら待つふたり

Instagramアカウント「PUPU ププ(@pupu_channel_2022)」に投稿されたのは、パパの帰りを玄関で待つ娘さんとわんこのププくんです。

ワクワクした様子でドアの前に立つ娘さんと、ウズウズした様子できちんとお座り姿勢で待つププくん。どちらもパパが帰ってくる瞬間を今か今かと心待ちにしているようです。

すると、がチャッと鍵が開く音が聞こえ、ふたりは瞬時にドアのほうへ釘付けに！

するとその瞬間、とっても嬉しそうに顔を綻ばせる娘さん！ププくんは真剣な表情でドアを凝視しています（笑）

そして、ドアが開いた瞬間、すぐに駆け寄っていくププくん！パパが帰ってきたらすぐに近寄ろうと決めていたのでしょう。娘さんはその隣でニコニコと嬉しそうにパパをお迎えしていたのだとか♡

喜びを大爆発させる姿が可愛すぎる！

嬉しそうにパパをお出迎えすると、リビングの方へと戻っていった娘さん。しかし、ププくんの歓迎は終わりません！「待ってたよ～」という声が聞こえてきそうなほど、立ち上がって熱烈歓迎するププくん。

さらに、1日会えなかった寂しさが湧き上がってきたのか、ちょっぴり切なそうな表情でパパをじーっと見つめる姿も。パパのことが大好きなんですね！

その後もパパを「あそぼ！」と誘ってみたり、その場にお座りして顎を撫でてもらう時間を堪能したりとパパのお出迎え時間を堪能したププくん。

こんなに熱烈な歓迎っぷりを見せられたら、一刻も早く仕事から帰宅したくなってしまうパパさんなのでした♪

あまりに尊いお迎えの光景が話題に

可愛い娘さんとププくんに帰宅直後から尊いお迎えを受けるパパさんの様子は、Instagramに投稿されると、公開から1週間少しで39万回も再生されるほど話題に！

コメント欄には「パパ幸せすぎる」「2人とも愛おしい」「こんなに可愛い2人のお出迎えがあれば１秒でも早く帰りたくなりますね」と絶賛する声が寄せられ、パパさんのことが羨ましいと感じる人も多くいました。

Instagramアカウント「PUPU ププ」では、今回紹介したスプリンガースパニエルのププくんとご家族の日常が投稿されています。

楽しそうなファミリーの様子は、思わず顔に笑みが浮かぶようなほっこりした投稿ばかり！ぜひ他の日の投稿も覗いてみてくださいね。

ププくん、ご家族の皆さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「PUPU ププ(@pupu_channel_2022)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。